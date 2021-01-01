عودة «النينو» في 2023 | كيف ستؤثر على المناخ..بعد 3 سنوات..

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عادت ظاهرة «النينو» بعد ثلاث سنوات من جديد، وسيظهر تأثيرها في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع درجات الحرارة لاحقًا في عام 2023.



ووفقًا لوكالة ناسا، كانت الأرض أكثر دفئًا بنحو 1.1 درجة مئوية في عام 2022 عن متوسط درجة الحرارة في أواخر القرن التاسع عشر. والذي جاء خامس أكثر الأعوام دفئًا بالنسبة للهند منذ عام 1901، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD).



ويقول الخبراء، إن العام الحالي سيشهد أيضًا ارتفاعًا في درجات الحرارة مما يجعل من الصعب الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

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ولاحظ صيادو أمريكا الجنوبية ظاهرة النينو، التي تعني ليتل بوي، أو المسيح تشايلد بالإسبانية، لأول مرة في المحيط الهادئ في القرن السابع عشر.وتعود الظاهرة إلى نمط مناخي يعود كل ثلاث إلى سبع سنوات خلال شهري ديسمبر ويناير بسبب انهيار التوازن بين الرياح وتيار المحيط ودرجة حرارة المحيطات والغلاف الجوي والمحيط الحيوي.وكما توضح وكالة ناسا، تهب الرياح باتجاه الغرب خلال السنوات العادية وتدفع المياه السطحية الدافئة بالقرب من أستراليا وغينيا الجديدة، وعندما تتراكم المياه الدافئة في غرب المحيط الهادئ، ترتفع المياه الباردة الغنية بالمغذيات من أعماق المحيط قبالة الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، ويقول العلماء إن هذه المياه الباردة الغنية بالمغذيات ضرورية لنمو الأسماك.