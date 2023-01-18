أسعار الذهب عالميا ومحليا الأحد 22 يناير

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أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب العالمية وبالأسواق المحلية استقرارها اليوم، الأحد 22 يناير،على مستوى جميع الأعيرة، ليسجل عيار 21 الأكثر طلبا في الأسواق 1780 جنيها، في ظل إجازة بورصة الذهب العالمية، والتي اختتمت تعاملاتها الأسبوعية الجمعة الماضي عند مستوى 1926 دولار للأوقية.

ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2034 جنيهًا.

عيار 21

سجل عيار 21 سعر 1780 جنيهًا.

عيار 18
وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 نحو 1525 جنيهًا.

عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1186 جنيهًا.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 14240 جنيهًا.

سعر الأوقية

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1926 دولار

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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