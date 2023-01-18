أسعار الذهب عالميا ومحليا الأحد 22 يناير

واصلت أسعار الذهب العالمية وبالأسواق المحلية استقرارها اليوم، الأحد 22 يناير،على مستوى جميع الأعيرة، ليسجل عيار 21 الأكثر طلبا في الأسواق 1780 جنيها، في ظل إجازة بورصة الذهب العالمية، والتي اختتمت تعاملاتها الأسبوعية الجمعة الماضي عند مستوى 1926 دولار للأوقية.
ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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