أسعار الذهب عالميا ومحليا الأحد 22 يناير



أسعار الذهب أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب العالمية وبالأسواق المحلية استقرارها اليوم، الأحد 22 يناير،على مستوى جميع الأعيرة، ليسجل عيار 21 الأكثر طلبا في الأسواق 1780 جنيها، في ظل إجازة بورصة الذهب العالمية، والتي اختتمت تعاملاتها الأسبوعية الجمعة الماضي عند مستوى 1926 دولار للأوقية.



ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.



عيار 24

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سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2034 جنيهًا.عيار 21سجل عيار 21 سعر 1780 جنيهًا.عيار 18وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 نحو 1525 جنيهًا.عيار 14وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1186 جنيهًا.الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 14240 جنيهًا.سعر الأوقيةوبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1926 دولار