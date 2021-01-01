بتهمة الرشوة .. المحكمة تصدر حكمها علي رئيس جامعة دمنهور السابق



رئيس جامعة دمنهور السابق رئيس جامعة دمنهور السابق



عاقبت محكمة جنايات دمنهور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ومحارب مفرح رسلان مدير الإدارة الهندسية بالسجن المشدد 15 سنة وتغريم كلا منهما مبلغ 2 مليون جنيه، كما عاقبت باسم محمد راشد الأمين المساعد للشئون المالية، وأمل محمد محمود مديرة إدارة المشتريات وحسين على مطاوع عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بمجمع البستان ويحيي فرج صدقة "راشي هارب" بالسجن المشدد 7 سنوات و تغريم كلا منهم مبلغ 65 الف، وعزل المحكوم عليهم من وظيفتهم العمومية، وإعفاء 4 من الراشين والوسيط سائق رئيس الجامعة من العقاب.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم وعضوية المستشارين خالد عامر صقر و احمد جلال واحمد محمد خليل، محمد جمال عبد الناصر رئيس نيابة أمن الدولة العليا و عمر جمال الكردي وكيل نيابة أمن الدولة العليا.



