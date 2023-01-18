تنشر الجريدة الرسمية قرار التموين بدمج شركتي المصرية للنشا والإسكندرية للزيوت

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صورة الخبر: وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، بشأن الموافقة على دمج الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات في شركة الإسكندرية للزيوت والصابون في كيان واحد.

وذلك تحت مسمى "شركة الإسكندرية للزيوت والصابون" تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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