تعرف لماذا يؤثر فصل الشتاء على مستويات السكر في الدم؟

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من المعروف أن درجات الحرارة الباردة تسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما يجعل من الصعب على مرضى السكري التعامل مع حالتهم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم انخفاض النشاط البدني بسبب تجنب الطقس البارد أيضًا في ارتفاع مستويات السكر في الدم.



وهناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تسهم في هذا الارتفاع في مستويات السكر في الدم خلال فصل الشتاء. على سبيل المثال، استجابة الجسم الطبيعية لدرجات الحرارة الباردة هي إطلاق هرمونات تزيد من مقاومة الأنسولين، مما يجعل من الصعب على الجسم تنظيم مستويات السكر في الدم.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الإجهاد وزيادة استهلاك الأطعمة عالية السعرات الحرارية، في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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وبحسب ما ذكره موقع "news18"، أنه من المهم أن يتخذ مرضى السكري احتياطات إضافية خلال أشهر الشتاء للتحكم في مستويات السكر في الدم، وقد يشمل ذلك مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل متكرر، وتعديل الأدوية أو جرعات الأنسولين، وممارسة النشاط البدني المنتظم في الداخل، ويوصى بالتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية للحصول على المشورة الشخصية.يشرح الدكتور بانشي سابو، أخصائي السكري، بعض الأسباب المثيرة للاهتمام المسؤولة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم في الشتاء:تناول الأطعمة غير الصحيةيوفر الشتاء الفرصة لقضاء بعض الوقت مع أحبائهم والاستمتاع بوجبات ومشروبات مريحة ودافئة. ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يمكن أن يمثل فصل الشتاء تحديات في إدارة حالتهم، ويمكن أن تكون الأطعمة والحلويات، مغرية بشكل خاص لمرضى السكري. ومع ذلك ، فإن الانغماس في هذه الأطعمة الشهية يمكن أن يعطل إدارة مرض السكري ويؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم.كما يجب على مرضى السكري الانتباه إلى اختياراتهم الغذائية خلال فصل الشتاء والتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية للحصول على المشورة الشخصية حول كيفية إدارة مرض السكري خلال هذا الوقت.ظاهرة رينودظاهرة رينود هي حالة تنقبض فيها الأوعية الدموية استجابة لدرجات الحرارة الباردة ، خاصة في القدمين واليدين، ويمكن أن يسبب هذا تنميلًا وفقدانًا للإحساس في المناطق المصابة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسبب ظاهرة رينود أيضًا زيادة في مستويات السكر في الدم، وتضيق الأوعية الدموية الصغيرة التي تمد الجلد بالدم استجابة للبرد والإجهاد ، مما قد يتسبب في تغير لون الجلد في الحالات الشديدة.ومن المهم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الذين يعانون من أعراض ظاهرة رينود أن يكونوا على دراية بالتعرض لدرجات الحرارة الباردة والتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية.القراءات الخاطئةيمكن أن تؤثر درجات الحرارة الباردة في الشتاء على أدوات ومعدات قياس مرض السكري ، مما يؤدي إلى قراءات خاطئة، ويمكن أن يؤثر انخفاض الأكسجين في الدم وضعف تدفق الدم الذي يمكن أن يحدث في المناخات القاسية أيضًا على دقة شرائط اختبار مرض السكري.ولضمان قراءات دقيقة، من المهم التأكد من أن درجة حرارة جسمك طبيعية قبل الاختبار، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن أو أي وسيلة أخرى لتدفئة الجسم.في حين أن درجات الحرارة الباردة في الشتاء يمكن أن تشكل تحديات لمرضى السكري، إلا أن هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكن إجراؤها للتغلب عليها.ويعد التحكم في النظام الغذائي أمرًا مهمًا بشكل خاص، لأن تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية أو المعالجات السكرية يمكن أن يعطل إدارة مرض السكري ويؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم، وفكر في إيجاد بدائل لإضافة السكر إلى الأطعمة والمشروبات المفضلة لديك.من المهم أيضًا الاحتفاظ بأدوية السكري وأدوات الاختبار والإنسولين في درجات حرارة قياسية لتجنب الارتباك أو المضاعفات، وتذكر أن إدارة مرض السكري تدور حول الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل صحي، على الرغم من أن هذا قد يمثل تحديًا، إلا أنه من الممكن إحراز تقدم من خلال إجراء تغييرات صغيرة على نمط حياتك.حاول الانخراط في نشاط بدني داخلي ومارس تمارين التنفس أو البراناياما لتحافظ على نشاطك وصحتك، يمكن أن يساعد التأمل أيضًا في الحفاظ على هدوئك ، وتجنب التدخين والإفراط في تناول الكحوليات يمكن أن يساعد في منع حدوث مشكلات صحية إضافية. بشكل عام ، المفتاح هو اتخاذ خطوات صغيرة نحو أسلوب حياة صحي وسترى التقدم في صحتك.