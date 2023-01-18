أسعار الفراخ البيضاء في المحافظات .. «الفيومي» بـ68 جنيها



أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ البيضاء



سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات تراجعا نسبيا لكل كيلو مباع، وذلك وفقا لحركة البيع والشراء في الأسواق والمتاجر، إذ تراجعت أسعار بعض أنواع الفراخ البلدية والطيور بقيمة جنيهين خاصة في أسعار الأرانب، كما استقرت أسعار البانيه لليوم الثاني على التوالي.



أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات

وقال الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الدواجن، والمعنية بمتابعة حركة تداول الأسواق وتفريخ وتهجين الدواجن بمحافظات مصر، لـ«الوطن»، إن أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا ملحوظا في بعض أنواع الفراخ والطيور واستقرار أخرى، حيث سجلت التالي:



استقر سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء عند 55 جنيهاً.

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استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء عند 57 جنيهاً.سعر كيلو الرومي 78 جنيهاً.سعر كيلو الأجنحة الرومي 65 جنيهاً، بتراجع جنيهين لكل كيلو.سعر كيلو القوانص والكبد الرومي 63 جنيهاً.سعر كيلو الفيليه الرومي 157 جنيهاً.سعر كيلو الفراخ البلدي 70 جنيهاً، بتراجع جنيه لكل كيلو.سعر كيلو الفراخ الساسو 71 جنيهاً.سعر كيلو الأرانب 63 جنيهاً، بتراجع جنيهين لكل كيلو.سعر «جوز» الحمام 67 جنيهاً.سعر البط المسكوفي 69 جنيهاً.سعر كيلو البط المولار 62 جنيهاً.استقر سعر كيلو البانيه للفراخ عند 115 جنيهاً.سعر كيلو الفراخ الفيومي 68 جنيهاً.سعر الأجنحة للفراخ 34 جنيهاً، بتراجع بقيمة جنيه لكل كيلو.سعر كيلو البط السوداني 68 جنيهاً.سعر كيلو الوراك 64 جنيهاً، بتراجع جنيهين لكل كيلو.تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوموأشار «يحيى»، إلى أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات تشهد تراجعا نسبيا جيدا للغاية خلال الأيام المقبلة، ما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في كل المحافظات.