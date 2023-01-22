أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 22-1-2023 أمام الجنيه المصرى

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أسعار العملات

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الأحد 22-1-2023، وذلك فى تحديثات البنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع، والريال السعودى سجل 7.89 جنيه للشراء، و7.93 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل 93.92 جنيه للشراء، و 97.57 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.


ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 32.07 جنيه للشراء، 32.34 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 36.62 جنيه للشراء، 36.95 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم
سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 7.89 جنيه للشراء، و7.93 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 93.92 جنيه للشراء، و 97.57 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

المصدر: اليوم السابع

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