متظاهرون يقتحمون القنصلية السويدية بإسطنبول| فيديو

حاول متظاهرون غاضبون اقتحام مبنى القنصلية السويدية في شارع الاستقلال بإسطنبول، وذلك ردًا على إحراق متطرف يميني لنسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، محاولة متظاهرين اقتحام مبنى القنصلية السويدية في شارع الاستقلال بإسطنبول، مرددين “الله أكبر”.
ووقفت قوات الأمن أمام القنصلية، لمنع أي شخص من اقتحام المبنى، كما تعاملت بعنف معهم خشية التعرض للقنصلية أو اقتحامها.
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