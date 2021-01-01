متظاهرون يقتحمون القنصلية السويدية بإسطنبول| فيديو

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متظاهرون يقتحمون القنصلية السويدية

حاول متظاهرون غاضبون اقتحام مبنى القنصلية السويدية في شارع الاستقلال بإسطنبول، وذلك ردًا على إحراق متطرف يميني لنسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، محاولة متظاهرين اقتحام مبنى القنصلية السويدية في شارع الاستقلال بإسطنبول، مرددين “الله أكبر”.

ووقفت قوات الأمن أمام القنصلية، لمنع أي شخص من اقتحام المبنى، كما تعاملت بعنف معهم خشية التعرض للقنصلية أو اقتحامها.

كما تم رفع الأذان والقرآن الكريم خلال التظاهرة أمام القنصلية السويدية في إسطنبول.

وسمحت الشرطة في السويد لزعيم حزب يميني بـ حرق نسخة من القرآن في شارع العاصمة ستوكهولم.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” قام المتطرف الدنماركي السويدي “راسموس بالودان” الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك، بحرق مصحف في ستوكهولم بالسويد أمام مقر السفارة التركية.

المصدر: تويتر

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