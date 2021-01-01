استخدام هذا الزيت بعد الاستحمام تداوي دوالي الساقين للأبد



دوالي الساقين دوالي الساقين

بشكل عام ، تتشكل الجلطات الدموية عندما يتضرر أحد الأوعية الدموية أو يضعف. تعد الدوالي ، التي تقع أحيانًا تحت الجلد ، بوادر لأحداث التخثر لأن جدران الشرايين لم تعد توفر الدعم الكافي للأوعية. هذا يمكن أن يتسبب في فتح الوريد وتكثيف الدم القريب.



لحسن الحظ ، يمكن للتطبيق الموضعي لزيت الخروع بعد الاستحمام أن يمنع مثل هذه الأحداث عن طريق تعزيز الدورة الدموية



للأسف ، هناك بحث علمي محدود حول فعالية الزيوت الأساسية في علاج الدوالي إلا أنه ثبت أن بعض الزيوت فعالة في زيادة الدورة الدموية وتقليل ظهور الأوردة التالفة.

قد يعجبك أيضا...

وفقًا لـ WebMD ، تظهر الأبحاث أنه عند وضعه على الجلد ، قد يمنع زيت الخروع العدوى ويقلل الالتهاب ويحسن تدفق الدم الموضعي.يضيف الجسم الصحي: "يمكنك وضع الزيت مباشرة على بشرتك أو تناوله عن طريق الفم بكميات صغيرة.