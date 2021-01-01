فلكيا l تعرف علي موعد ولادة هلال شهر رجب

قال الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه من المقرر وفقآ للحسابات الفلكية التي يقوم المعهد بإعدادها أن يولد هلال شهر رجب 2023، مساء اليوم، وأن المعهد من أهم الاداور الذي يقوم بها هو حسابات ورؤية أهلة الشهور العربية، ولكن الجهة المختصة في تحديد والإعلان هي دار الإفتاء المصرية.
تحديد مواعيد أول أيام شهر رجب
واوضح عبد الهادي، أن هلال شهر رجب 1444هـ يولد اليوم في تمام الساعة العاشرة و54 دقيقة، وذلك بعد حدوث الاقتران، ولكن اليوم ليس يوم الرؤية الشرعي حيث أن مواعيد الرؤية سوف تكون غدا الأحد 22 يناير والموافق 29 من جمادي الآخر، وبناء علي ذلك فإن غرة شهر رجب وفقآ للحسابات الفلكية سوف تكون يوم الأثنين 23 يناير.
وأشار الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ولادة الهلال قبل يوم الرؤية الشرعي تجعل هناك إمكانية كبيرة في مشاهدة الهلال يوم الرؤية الشرعي، مشيرا إلي أن رؤية الهلال بالعين المجردة اليوم سوف تكون صعبة للغاية ولكن يمكن مشاهدتها باستخدام التلسكوبات.
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