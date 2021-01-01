التعليم تعلن .. مسموح للطالب بدخول امتحانات الثانوية العامة 4 سنين



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد المرات التي يسمح فيها للطالب بالتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة.



حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتاح التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة أربعة أعوام كالتالى:



بالنسبة للطلاب المنتظمين :

لهم الحق في التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين و عامين من خارج المدرسة كطلاب منازل ..

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بالنسبة لطلاب المنازل :لهم الحق في التقدم للامتحان أربعة أعوام ولا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان الا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط، كما يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوى للعام الدراسي الحالى بأداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها ( العلمية - الأدبية ) ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد .وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الطالب الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين يعتبر راسباً ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً لأداء الامتحان وذلك في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها سلفاً.