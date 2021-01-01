بعد ثلاثية الأهلي .. أول قرار من مرتضى منصور



مرتضى منصور مرتضى منصور

دعا المستشار مرتضي منصور رئيس ناتدي الزمالك إلي إجتماع طارئ الساعة 11 مساء لبحث مصير فيريرا.



أصبح موقف فيريرا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك غامضا داخل مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور عقب الهزيمة التي تلقاها من النادي الأهلي بهدفين قرب انتهاء الشوط الثاني من مباراة القمة 125، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري .



ومن المتوقع أن يطيح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور بالمدير الفني للفريق الأول عقب الهزيمة من النادي الأهلي واستمرارا سلسلة النتائج السلبية.

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وتقدم الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة في قمة الدوري المصري الممتاز التي تجمعهما على استاد القاهرة.وسجل هدف الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بضربة رأسية من متابعة لتمريرة زميله حمدي فتحي.وقرر السويسري مارسيل كولر إخراج كهربا بعد تسجيله الهدف، وإشراك محمد شريف بدلًا منه.وأثناء استبدال كهربا، قال لزميله محمد شريف: “هتجيب جول” وهو ما لقطته عدسات الكاميرات في البث المباشر للمباراة.وسجل الهدف محمد شريف الدقيقة 75 ، من عرضية من محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.وسجل الهدف الأول محمودعبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى الشباك برأسه فى مرمى محمد عواد.وانتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والأهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما حالياً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ14 من منافسات الدوري المصري الممتاز.وباغت إمام عاشور بتصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك ارتطمت بخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في الدقيقة 9.ورد حمدي فتحي تسديدة قوية من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن مرمى محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 10.