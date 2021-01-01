تعرف على مخاطر نقص فيتامين د في جسمك



فيتامين د فيتامين د

يعد فيتامين د عنصر غذائيا أساسيا يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، كما يساهم في تحسين صحة العظام والأسنان والعضلات، ويمنع من خطر الإصابة بتشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال، والألام الناتجة عن تلين العظام، وذلك وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.



مخاطر نقص فيتامين د

يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين د إلى فقدان كثافة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، كما يمكن أن يؤدي النقص الحاد إلى الكساح وبطئ نمو عظام الأطفال، كما ربطت الأبحاث أيضًا نقص فيتامين د بحالات صحية أخرى ومنها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان بالإضافة إلى أمراض المناعة والتصلب المتعدد، وذلك وفقًا لما نشر بموقع تايمز أو إنديا.



وأشار خبراء الصحة، إلى أن فيتامين د يكافح الالتهابات الشائعة التي تصاحب نزلات البرد والإنفلونزا وبعض أنواع العدوى البكتيرية، وإذا كنت تتعرض لوعكة صحية بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د.

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أعراض نقص فيتامين د• التعرض للتعب والإرهاق بشكل مستمر.• الإصابة بالأرق واضطرابات النوم.• آلام العظام والعضلات.• تساقط الشعر.• ضعف العضلات.• فقدان الشهية• الاكتئاب والاضطرابات المزاجية.طرق الحصول على فيتامين دوفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يمكن الحصول على فيتامين د، من خلال التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يتضمن بعض المصادر الغذائية الصحية لفيتامين د والتي تشمل:الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل، اللحوم الحمراء، الكبد، وصفار البيض.