في سن الأربعين .. كيف تحافظي على شبابك



كيف تحافظي على شبابك كيف تحافظي على شبابك

كيف أحافظ على شبابي في سن الأربعين سؤال يراود أذهان الكثير من السيدات، حيث تبدأ علامات التجاعيد في الظهور ويقل إنتاج الكولاجين في الجلد ويزداد جفاف البشرة، وهي مشاكل تجميلية شائعة تتطلب روتين خاص للعناية بالبشرة في سن الأربعين يعتمد على علاج ما أحدثته المؤثرات الخارجية على البشرة بدلًا من إخفاء هذه المؤثرات بـ حقن الفيلر والبوتكس.







كيف أحافظ على شبابي في سن الأربعين

تساءل الكثير من النساء كيف أحافظ على شبابي في سن الأربعين؟ حيث تقل مستويات الهرمونات في الجسم بعد بلوغ الأربعين ما يؤثر على نضارة البشرة، وتصبح التجاعيد والترهلات أكثر وضوحا، ولذلك نقدم لكم نصائح تقرير منشور على موقع Step to health الأمريكي، للعناية بالبشرة والحفاظ على شبابها في سن الأربعين.

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اغسلي وجهك كل يوم وبعد غسله قومي بتنظيفه بقطعة قطن مبللة بالتونر وامسحي بها على كامل بشرتك.رطبي بشرتك بالكريمات المقاومة للشيخوخة وخصوصا الكريمات الليلية التي تؤتي بنتائج فعالة أثناء النوم.استعمال منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكولاجين وحمض الهيالورونيك وفيتامين سي.احمي بشرتك من أشعة الشمس لأن البقع الداكنة تصبح أكثر شيوعا بعد سن الأربعين.طبقي واقي شمسي يعادل ثلاثين على الأقل، وضعيه على كامل الوجه وخط الرقبة.استخدمي سيروم الوجه الغني بالفيتامينات وضعيه قبل الكريم المرطب وستلاحظين إشراقة الوجه.قشري بشرتك أسبوعيا بالمنتجات الزيتية أو المستحضرات المخصصة للبشرة الناضجة لتجديد خلايا البشرة وتأخير الشيخوخة.تناولي الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات سي وe للحفاظ على بشرة شابة في سن الأربعين.ضعي الماكياج الخفيف لأن الثقيل يجعل تجاعيد وخطوط الوجه أكثر وضوحا، مع مراعاة ترطيب البشرة جيدا قبل وضع كريم الأساس.تناولي كميات وفيرة جدا من الماء للحفاظ على صحتك عموما وصحة البشرة ونضارتها وشبابها تحديدا، وذلك بما لا يقل عن 3 لتر يوميا.الحفاظ على البشرة بعد الأربعينينصح خبراء التجميل بإدراج أربع مكونات أساسية في مستحضرات العناية بالبشرة بعد سن الأربعين، ونرصد لكم هذه المكونات كالتالي:الريتينوللابد على كل امرأة تتساءل عن كيفية الحفاظ على البشرة بعد الأربعين أن تستخدم منتجات العناية التي تحتوي على الريتنول وهو أحد أشكال فيتامين أ المفيد في تجديد خلايا البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت على نحو سريع، كما أن الريتنول يعالج علامات الشيخوخة المتمثلة في الخطوط الرفيعة والتجاعيد والبقع الداكنة وحب الشباب ويحفز إنتاج الكولاجين.وينصح أطباء الجلدية باستعمال مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على الريتنول بشكل تدريجي يبدأ بمرة واحدة أسبوعيا ثم مرتين في الأسبوع الثاني ثم ثلاث مرات في الأسبوع الثالث مع تجنب استخدام مقشرات الوجه طوال فترة استعمال الريتنول حتى لا تصاب البشرة بالجفاف أو التحسس أو الاحمرار.الحفاظ على البشرة بعد الأربعينفيتامين سيالمكون الثاني الذي يضمن الحفاظ على البشرة بعد الأربعين هو فيتامين سي، والذي لا يقتصر دوره على تفتيح البشرة فقط، وإنما يعالج آثار الشيخوخة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي وضعف حاجز الجلد، فمع التقدم بالعمر تزداد الجذور الحرة، التي تعمل على قتل الخلايا السليمة بالجسم، ولكن فيتامين سي يقلل من آثار هذه الجذور الضارة.يعد فيتامين سي أقوى مضاد للأكسدة، يعمل على بناء حاجز البشرة، ويملئ البشرة المترهلة، ويقاوم الانتفاخات، كما أفادت مراجعة بحثية نشرتها "المكتبة الوطنية الأمريكية للطب" أن استعمال فيتامين سي بتركيز أقل من 20% ولمدة 12 أسبوعا بانتظام يعمل على تقليل التجاعيد من البشرة، والنصيحة الأبرز عند استعمال منتجات فيتامين سي هو الاحتفاظ بها في مكان مظلم أو في عبوة غير شفافة.الحفاظ على البشرة بعد الأربعينحمض الهيالورونيكيعمل حمض الهيالورونيك على زيادة ترطيب البشرة لاستعادة مرونتها ونعومتها، وذلك لأن جفاف البشرة يؤدي إلى ظهور الخطوط الرفيعة حول الفم وعلى الجبين وحول العينين، وعلى الرغم من وجود حمض الهيالورونيك بشكل طبيعي في سوائل العين والمفاصل والأنسجة إلا أنه يتناقص مع التقدم بالعمر، ومن هنا تأتي أهميته في الحفاظ على البشرة بعد الأربعين.ينصح الخبراء باستعمال منتجات حمض الهيالورنيك مرتين يوميا حتى يحتفظ بالماء في طبقات الجلد، ويملئ فراغاتها طبيعيا، ويخفف التورم حول العين، ويخفي علامات الإجهاد، وآثار الملوثات، شرط استعمال منتجات تحتوي على جزيئات دقيقة الحجم بنسبة 0.1%، وذلك لأن البشرة تعجز عن امتصاص جزيئات حمض الهيالورونيك الأكبر حجما.النياسيناميدالمكون الرابع والأخير الذي ينصح باستعمالها للحفاظ على البشرة بعد الأربعين هو النياسيناميد الفعال في تحسين البشرة من التجاعيد، مع العلم أن النياسيناميد هو أحد أشكال فيتامين ب 3، وقد أثبتت الدراسات الطبية كفاءة استعمال 5% من النياسيناميد لعلاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجفاف لدى السيدات اللاتي تزيد أعمارهن على 40 عاما.المحافظة على البشرة من التجاعيدتبحث النساء عن طرق المحافظة على البشرة من التجاعيد في سن الأربعين تحديدا لأسباب متعددة أهمها انخفاض إنتاج الكولاجين في هذا العمر بنسبة 10 إلى 20%، والكولاجين هو الذي يحافظ على مرونة وشباب البشرة وقلة إنتاجه يتسبب في بدء ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ولتأخير ظهور التجاعيد ينصح الخبراء بتجنب التعرض لأشعة الشمس فهو العدو الأول للمرأة في سن الأربعين.كما ينبغي استعمال منتجات العناية بالبشرة التي تقاوم الشيخوخة وتعالج آثارها كما أوضحنا في الأعلى، وذلك بالتزامن مع تجنب النوم على البطن لأن هذه الوضعية يمكن أن تساعد في ترهل الجلد، وتناول الأطعمة المفيدة التي تعزز صحة البشرة كالخضروات والفواكه والبقوليات ومشتقات فيتامين سي، بالإضافة إلى الاهتمام بتدليك البشرة وتطبيقا ماسكات طبيعية تزيد من نضارتها في سن الأربعين.