نصائح لتخفيف السعال في فصل الشتاء



السعال السعال

خلال فصل الشتاء يعاني عدد كبير من السعال، الناتج عن العدوى البكتيرية، أو الفيروسية مثل نزلات البرد أو كورونا فيروس، لذلك نقدم لكم بعض الطرق للمساعدة في الحد من السعال، وذلك وفقًا لذا صن.







أسباب السعال في فصل الشتاء



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كشف خبراء الصحة عن السبب الحقيقي وراء السعال طويل الأمد، الذي يعاني منه الكثير من الناس، حيث أوضحوا أن السبب وراء ذلك يعود إلى إصابة الأشخاص بعدوى تلو الأخرى.وجد الخبراء في كلية إمبريال في لندن، أن معدلات التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي في هذا الشتاء، أعلى بكثير من المتوسط ??الذي نشهده عادة حتى الآن.ووجدت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن هناك معدلات إصابة عالية بالأنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي.وأضافت البروفيسور كاميلا هوثورن، رئيسة الكلية الملكية للأطباء العامين في بريطانيا، أن معدل انتشار العدوى زاد بشكل ملحوظ، وذلك يرجع نتيجة انعزال الناس لمدة عامين متتالين خلال جائحة كورونا والتي عملت على تقليل المناعة عندهم.و أشار إلى أن، على المرضى بذل ما في وسعهم في فصل الشتاء، للحفاظ على صحتهم، وذلك من خلال الحفاظ على النظافة العامة، وغسل اليدين بشكل منتطم، وارتداء الكمامات.وأضاف البروفيسور، أن الزيادة في السعال يمكن أن تعود أيضًا إلى التغيرات المناخية وطبيعة فيروسات معينة التي تنتشر في فصل الشتاء.6 نصائح لتخفيف السعال في فصل الشتاءاحصل على الباراسيتامول، عند ارتفاع درجة حرارة الجسم أو التهاب الحلق أو وجع الأذنابق دافئاالحصول على الكثير من الراحةاشرب الكثير من السوائلجرب الليمون الساخن والعسلاحصل على الأدوية العشبيةقال البروفيسور هوثورن: أن المضادات الحيوية لا تساعد في التخفيف من أعراض السعال، لذلك ننصح الناس بعدم الحصول عليها إلا تحت إشراف طبي، حيث أن معظم حالات الالتهاب التنفسي ناتجة عن فيروسات.