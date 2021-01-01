الإفتاء توضح .. كيفية الزكاة على المحاصيل الزراعية



الزكاة على المحاصيل الزراعية الزكاة على المحاصيل الزراعية

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: سمعت بعض الناس يقول: إنَّ الزكاة في محصول القمح مثلًا تكون عند بلوغه مقدار 50 كيلة، ولا زكاة فيما زاد على ذلك؛ فهل هذا صحيح؟



وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، هذا الكلام مخالف لإجماع المسلمين؛ فإنَّ الزكاة تخرج عن كل المحصول الناتج من الأرض إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق (50 كيلة)، وتُحسب على كل الخارج لا على النصاب فقط، وقيمة الزكاة العُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سُقيت بآلة وتَكَلُّفْ، وتُخرج الزكاة من غير خصم المصروفات التي تمَّ صرفها على الأرض؛ لقوله تعالى: ?وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ? [الأنعام: 141].



من حسن إيمان المرء النظر إلى من هو دونه في أمر الدنيا



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على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية ، إن أكثر من حمد الله وشكره بالأقوال والأفعال على ما أنعم به، قال الله تعالى فيهم: ?لَئِن شَكَر?تُم? لَأَزِيدَنَّكُم??، وقال صلى الله عليه وسلم: «الْحَمْدُ للَّه تَمْلأ الْميزانَ»، وقال أيضًا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وارْضَ بِمَا قَسَمَ الله لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ».وأضافت دار الإفتاء، فمن حسن إيمان المرء النظر إلى من هو دونه في أمر الدنيا، وإلى مَنْ هو فوقه في أمر الدين، ومع ذلك يجب الاجتهاد والسعي والعمل لتحسين الدخل من خلال عمل آخر، فاليد التي تعمل وتعطي أفضل من اليد الفارغة التي تأخذ، وفي الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى».