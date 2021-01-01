داعية إسلامي : كل المسلمين يدخلون الجنة إلا هولاء



الجنة الجنة

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن كل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدخلون الجنة، موضحًا أن هذا ما أبلغنا به سيدنا النبي في حديثه في صحيح البخاري حين قال صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة، إلا من أبى قيل: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.



وتابع عبد المعز خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc اليوم السبت: فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل العبد الجنة؛ لأنها من طاعة الله سبحانه وتعالى، يجي حد يقولك حديث للنبي تلاقي حد يقول لا ده حديث ضعيف ولا صحيح، والسنة مش القرآن الكريم، وتلاقي حد ينكر سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن الإيمان لا يتحقق إلا بطاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



الحق لا يحتاج أن تدافع عنه بالسباب والشتائم

على جانب آخر، قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي: إن الحق لا يحتاج أن تدافع عنه بالسباب والشتائم، مشيرًا إلى قول الإمام مالك: لو وجدت رجلًا يتكلم عن الحق، أو لابسًا ثوب الحق، ووجدته سبابًا، فاعلم أن نيته معلولة، لأن الحق لا يحتاج إلى ذلك.

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وأضاف، أن من يدافع عن الدين وتجده حامي الشريعة وحامي الحما ثم تجده يسب ويلعن فإنه ليس على حق، مردفًا: الحق مش محتاج نفسق الناس ونطلعهم كفرة، ونتخانق معاهم.ولفت إلى أن النبي لم يكن عنده جفاء ولا غلظة، مردفًا: الغلظة قسوة القلب، وخشونة المعاملة، والفظ هو كريه الخلق.وأردف: في سورة سبأ حوار بين النبي والمشركين يقول: “وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"، معقبًا: ما قالهمش إحنا اللي على هدى وأنتم في ضلال، ما قالهمش يا كفرة يا فاسقين، بل قال: ”لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ".