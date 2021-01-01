خلال الأسبوع الجاري .. الأرصاد: تلاشي فرص سقوط الأمطار



سقوط الأمطار سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد لن تشهد فرصا لسقوط الأمطار مع استقرار في الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري.





استقرار في الأحوال الجوية

وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: تشهد البلاد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، على كافة الأنحاء، خلال الأسبوع الجاري، منوهة: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، في مثل هذا الوقت، حيث ترتفع بمعدل من 3 إلى 4 درجات، بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

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وأوضحت غانم: المرتفع الجوي يساعد على زيادة فترات سطوع الشمس، والإحساس بالدفء، مع الاستقرار في الأحوال الجوية، لكن درجات الحرراة تنخفض خلال ساعات الليل، بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر.وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد تلاشيا لفرص سقوط الأمطار على مدار الأسبوع الجاري على كافة الأنحاء.فرص سقوط الأمطار خفيفةوواصلت: يشهد أقصى غرب البلاد في مطروح والسلوم، فرص لسقوط أمطار خفيفة، غير مؤثرة لأنشطة الأعمال اليومية، ونسبة الحدوث ضعيفة، لكن باقي قطاعات الجمهورية، بما فيها القاهرة الكبرى، لن تشهد أي فرص لسقوط الأمطار، نتيجة المرتفع الجوي الذي يمنع تكاثر السحب المؤدية للأمطار.وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسا باردا في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة خلال النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.ويصبح الطقس مائلا للدفء، على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وباردا في الليل، على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة جنوبًا، يصل إلى حد الصقيع، على المزروعات في وسط سيناء.