التعليم : هذه حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية



امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

عقب شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، بعد بدء الامتحان ودخول الطلاب اللجنة بدقائق.



وأكد زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه لم يتم تسريب أي امتحانات منذ بداية موسم الامتحان، مشيرًا إلى أن ما يتم ترويجه على السوشيال ميديا هو تداول لورق الامتحان بعد مرور منتصف الوقت أو أوراق امتحانات لسنوات سابقة.



رصد بعض حالات الغش الإلكتروني

ولفت متحدث التعليم، إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الإلكتروني خلال الامتحانات الجارية حاليًا، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، مشددًا على أن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم يتابع الامتحانات على مدار الساعة من خلال لجنة مركزية بالوزارة.

قد يعجبك أيضا...

صعوبة امتحان الجغرافياوعن شكاوى الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة امتحان مادة الجعرافيا للشهادة الإعدادية، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تصحيح عينة عشوائية من أي امتحان تثار حوله أي شكاوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات لصالح الطلاب.وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نهاية الامتحانات يوم 29 يناير، وتم تجنيب يوم 25 يناير (عيد الشرطة) من جداول الامتحانات قبل وضعها، ولن يتم ترحيل أي امتحانات لإجازة نصف العام الراسي.ونشرت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعى وخاصة منصة (تلجرام)، ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، بعد بدء الامتحان ودخول الطلاب اللجنة بدقائق.