مصر إلى ربع النهائي لبطولة العالم لليد

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حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على البحرين بنتيجة 26-22 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي.



22 البحرين | كرة يد

26 مصر | كرة يد

بطولة العالم لكرة اليد 2023



تقدم منتخب البحرين مع بداية المباراة سارت بشكل متكافئ حتى الدقيقة العاشرة التي شهدت التقدم المصري الأول.



وتألق كريم هنداوي في أكثر من مناسبة ومنع منتخب البحرين من العودة للمباراة.

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وقبل نهاية الشوط الأول وصل الفارق إلى أربعة أهداف لينتهي بنتيجة 13-9.وفي الشوط الثاني اتسع الفارق أكثر ووصل إلى سبعة أهداف في الدقيقة الـ 35.وتقلص الفارق مع نهاية المباراة ولكن منتخب مصر تمكن من حسم المباراة بنتيجة 26-22.وحصل كريم هنداوي على جائزة رجل المباراة المقدمة من اللجنة المنظمة للبطولة.بالفوز على البحرين ضمن منتخب مصر الصعود لدور ربع النهائي.وسينتظر منتخب مصر مواجهة الدنمارك يوم الإثنين المقبل لتحديد صاحب المركز الأول في المجموعة.ويحتاج منتخب مصر للفوز على الدنمارك أو التعادل لضمان الصعود في المركز الأول.وأصبح منتخب مصر هو رابع منتخب يصل إلى ربع النهائي لينضم إلى إسبانيا وفرنسا والسويد.ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة لربع النهائي، ليواجه أول وثاني المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات السويد وإيسلندا والبرازيل وكاب فيردي.