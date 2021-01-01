ماذا قدم صلاح في التعادل أمام تشيلسي



محمد صلاح محمد صلاح

خاض صلاح مباراته رقم 20 أمام تشيلسي كأكثر الفرق الذي شارك أمامها بمختلف القمصان.



وشارك صلاح أساسيا في تعادل ليفربول مع تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم يسدد صلاح سوى مرة وحيدة على المرمى طوال الـ90 دقيقة التي خاضها أمام تشيلسي.

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وجاءت أرقام صلاح خلال المباراة كالآتي:عدد الدقائق: 90عدد التسديدات: 1دقة التمرير: 84%عدد التمريرات الصحيحة: 26 من 31عدد مرات لمس الكرة: 47عدد التمريرات في الثلث الأخير ن الملعب: 2الوقوع في مصيدة التسلل: 1عدد مرات استعادة الكرة: 2عدد الالتحمات الأرضية الناجحة: 4 من 7عدد الالتحمات الهوائية الناجحة: 0 من 1ووقع صلاح المشاركة رقم 19 مع ليفربول الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل النجم المصري 7 أهداف في الدوري وصنع 4 آخرين.وتعادل ليفربول دون أهداف مع تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.تعادلُ لم يعد بالنفع على أي من الفريقين الذين يمران بأزمة نتائج سلبية خلال الموسم الحالي.وخاض يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول المباراة الـ1000 في مسريته التدريبة سواء مع ليفربول أو ماينز أو بوروسيا دورتموند.وارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز الثامن بنفس رصيد تشيلسي صاحب المركز العاشر.