فيديو .. مظاهرات حاشدة في بولندا احتجاجا على المشاركة العسكرية في أوكرانيا



مظاهرات حاشدة في بولندا مظاهرات حاشدة في بولندا

انطلقت مسيرة حاشدة في العاصمة البولندية وارسو، احتجاجا على مشاركة بولندا في العمليات العسكرية في أوكرانيا.



وأصدرت منظمة "وطنيو كامرادا" البولندية، المنظمة للمسيرة بيانا، أعربت فيه عن استيائها من ترويج بعض السياسيين، ووسائل الإعلام البولندية للحرب.



وحمل المتظاهرون العلم البولندي، وهتفوا بشعارات منددة بمشاركة بولندا في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وتوجهوا نحو نصب "سيغموند" وسط العاصمة وارسو، كما حملوا بعض اللافتات المكتوبة باللغة الروسية.

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وأكد منظمو المسيرة، ضرورة محاسبة كل مسؤول يدفع البولنديين للمشاركة في الأزمة الأوكرانية.يشار إلى أن بولندا تحتل المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بين الدول التي تمد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.https://arabic.rt.com/world/1427784-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications