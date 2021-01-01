أجهزة أندرويد تفقد 90% من قيمتها عند البيع وآيفون "تمنه فيه"

أصبح الكثيرين من مشتري الهواتف المحمولة يفضلون علامات تجارية مثل سامسونج بدلا من شراء هاتف آيفون من آبل خاصة بعد أن أصبح أغلى من كل الأجهزة المنافسة، ولكن بالرغم من قائمة التسعير التي قد يراها البعض مبالغ فيها، يظل هاتف آيفون غير قابل للمقارنة وفقا لتقرير صادر عن شركة متخصصة في أسعار الهواتف المستعملة وإحصائياتها.
وفقا لتقرير appleinsider إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون تبديل هواتفهم كل فترة قصيرة ولن تستخدم هاتفك الذكي حتى نهاية عمره الافتراضي وتفضل بيعه، عليك بشراء جهاز آيفون وليس سامسونج أو أي ماركة أخرى، عندما يتعلق الأمر بقيمة الاستبدال ، تظل أجهزة iPhone من Apple لا مثيل لها بين كل الأجهزة الأخرى، أظهر تقرير حديث من SellSell شركة متخصصة في إعادة بيع الأجهزة القديمة أن قيمة أجهزة iPhone من Apple تميل إلى أن تظل محتفظة بمكانتها بشكل أفضل بمرور الوقت بالمقارنة مع نظيراتها التي تعمل بنظام Android.
على سبيل المثال ، فقد هاتف من طراز iPhone 13 Pro Max ، الذي كان أفضل هاتف ذكي لشركة آبل Apple بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022 ، أقل من نصف قيمته (44.6?) على الرغم من أنه عمره عام ونصف تقريبًا، وبالمقارنة ، انخفضت قيمة أحدث جهاز iPhone 14 Pro Max بنحو 27? فقط منذ إطلاقه وحتى الآن، وهي أرقام خاصة بإصدار آيفون سعة 128 جيجابايت روم. في المتوسط ، تفقد أجهزة iPhone من آبل حوالي 69? من قيمتها بمرور الوقت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!