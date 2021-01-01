سعر ومواصفات هاتف موتورولا موتو G23 و G13



موتورولا موتو G23 موتورولا موتو G23

تستعد شركة "موتورولا" التابعة للشركة الأم "لينوفو" لإطلاق عدد كبير من الأجهزة التي ما زالت في طور الإعداد والتي من المتوقع طرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وفقا لتقرير موقع gizmochina أطلقت العلامة التجارية مؤخرًا هاتف Moto G53 5G في الصين وكشفت أيضًا عن Lenovo ThinkPhone في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية دورة CES 2023. وتنوي طرح هاتفها الذكي Moto Edge 40 Pro أيضًا إلى السوق الأوروبية قريبًا بسعر يبدأ من 850 يورو.



علاوة على كل هذه الموديلات الرئيسية ، ستقدم موتورولا أيضًا طرزًا جديدة في سلسلة E للمبتدئين وسلسلة G للفئة المتوسطة من حيث التسعير، في الآونة الأخيرة ، تم رصد هاتفي Moto G13 و Moto G23 في عدد من مواقع الشهادات، وأكدت صور مسربة لـ Moto G13 لغة تصميم الهاتف، كما كشفت تسريبات جديدة النطاق السعري المتوقع للسلسلة وتكوينات الذاكرة والتخزين مع خيارات الألوان المتوفرة من موتورولا Moto G13 و Moto G23.

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Moto G13 و Moto G23 الإصدارات والألوانسيتوفر إصدار واحد فقط لكلا من موتورولا Moto G23 و Moto G13 ويتكون من 4 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين الأساسية وستكون هناك ثلاثة خيارات للألوان لكلا الجهازين: الأزرق والرمادي والأبيض. سيتوفر Moto G13 بسعر 159 يورو أي ما يعادل 5146 جنيه مصري ، بينما سيكلفك Moto G23 مبلغ 199 يورو، أي ما يعادل 6441 جنيه مصري.مواصفات Moto G13 و Moto G23بالنسبة لكلا الطرازين ستكون شاشة حجمها 6.5 بوصة عالية الدقة ومعالج ثماني النواة ، تم اكتشاف أن هاتفي Moto G13 و Moto G23 ، يحملان أرقام طرز XT2331-1 و XT2333-3 ، على التوالي على موقع FCC. وفقًا للقائمة ، سيحتوي هاتف Moto G13 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 20 وات، بينما سيدعم Moto G23 الشحن السريع بقوة 33 واطت، وهو أسرع ، على الرغم من أن حجم بطاريته غير متاح في القائمة حتى الآن. من المتوقع أن يدعم كلا الهاتفين شريحتين اتصال من نوع كارت SIM.تم تأكيد تصميم Moto G13 من خلال صور تم تسريبها مؤخرًا وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في اللوحة الخلفية من هاتف Moto G13 ، ستكون هناك وحدة كاميرا مستطيلة بداخلها فلاش LED ، بالإضافة إلى فتحتين دائريتين كبيرتين للمستشعرات المزدوجة.بالنسبة لإعداد التصوير والكاميرات سيكون مستشعرًا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، ومن غير المعروف دقة وجودة الكاميرا الثانية، بينما هناك كاميرا أمامية سيلفي في المنتصف، يحتوي الإطار المسطح للجهاز على أزرار للطاقة والتحكم في مستوى الصوت على الحافة اليمنى، بينما نجد شبكة مكبر الصوت ومنفذ سماعة الرأس مقاس 3.5 مم ومنفذ USB من النوع C في الجزء السفلي من الجهاز.