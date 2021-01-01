خلي بالك انت متهكر..علامات تخبرك بالمتجسس عليك عبر الهاتف

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كشف خبراء الأمن السيبراني، عن العلامات الدالة على أن المتسللين يستخدمون كاميرا الويب أو كاميرا الهاتف الذكي للتجسس عليك.



وأفاد موقع صحيفة "dailymail" البريطانية في تقرير حديث له، بأن شركة VPN، أوضحت العلامات الثلاث الأولى التي يجب الانتباه إليها والتي تشير إلى أن متسللا تمكن من اختراق كاميرا الهاتف، وهي: قيام أحد المبتزين بالاتصال بك، بالإضافة إلى كاميرا الويب الوامضة أو ضوء كاميرا الهاتف، واستنزاف بطارية الجهاز بشكل أسرع من المعتاد.



وأوضحت "توف ماركس" خبيرة الأمن السيبراني، أن المتسلل يحتاج فقط إلى زرع القليل من التعليمات البرمجية الضارة للوصول إلى الكاميرات، وقد لا يعرف المستخدمون أبدا أن أجهزتهم مخترقة.

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وشاركت "ماركس" نصائح حول تقليل خطر التعرض للهجوم، مثل استخدام غطاء الكاميرا وتحديث نظام التشغيل الخاص بك باستمرار.كيف تعرف أن هناك من يتجسس عليك عبر كاميرا الويب أو الهاتفمع وجود العديد من أنواع البرامج الضارة الموجودة اليوم، قد لا تتمكن أبدا من معرفة مصدر الفيروسات أو برامج التجسس، حيث تتطور الجريمة الإلكترونية باستمرار وعليك مواكبة أحدث التطورات للبقاء في أمان، لذلك يجب أن تنتبه إلى العلامات الثلاثة التالية:العلامة الأولى :اتصال القراصنة:علامة التحذير الأولى هي اتصال متسلل أو مبتز بك، فقد يزعم بعض المتسللين أن لديه صورا حساسة لك ويخططون لنشرها عبر الإنترنت إذا كنت لا تلبي مطالبهم، ولكن السيناريو الأسوأ هو أنه من المحتمل أن يكون المتسلل قد التقط تلك الصور فعليا باستخدام الكاميرا الخاصة بك، وتعد الجريمة هنا ابتزازا جنسيا يعاقب عليه القانون.العلامة الثانية: ضوء الكاميرا:علامة تحذير أخرى هي رؤية ضوء الكاميرا يومض أثناء تشغيل جهازك، حيث تحتوي معظم كاميرات الويب على ضوء صغير إلى اليسار أو اليمين يتم تشغيله عندما تكون كاميرا الويب قيد الاستخدام.بالإضافة إلى ذلك تشير أجهزة آيفون إلى أن الكاميرا قيد الاستخدام بنقطة خضراء على الواجهة تكون واضحة في حال تفعيلها دون أذن مالك الجهاز، وفي حالة وميض الضوء الصغير على كاميرا الويب، فاحذر من احتمالية وجود شخص ما يتجسس عليك، وبالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية ، ربما تم اختراق الكاميرا إذا رأوا الرمز على الشاشة والكاميرا ليست قيد الاستخدام.وقالت خبيرة الأمن السيبراني إنه في حالة كان الضوء لا يزال قيد التشغيل، على الرغم من أنك لا تستخدم كاميرا الويب، فمن الأفضل إجراء فحص للبرامج الضارة للتأكد من عدم تعرض الكاميرا للاختراق.العلامة الثالثة: نفاد البطارية:آخر التفاصيل التي يجب الانتباه إليها هي ما إذا كانت بطارية الجهاز تنفد بشكل أسرع من المعتاد، فهذا ناتج عن استهلاك الكاميرا للطاقة لأنها تعمل باستمرار، وتقول ماركس، إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر محمولا أو هاتفا ذكيا غير متصل بشاحن واخترق شخص ما كاميرا الويب الخاصة بك، فقد تلاحظ ارتفاعا في استخدام البطارية، أو يتم استنزافها بشكل أسرع من المعتاد فهي علامة على اختراق كاميرا الويب، ويمكن التحقق من كيفية استخدام طاقة بطاريتك هي فتح مدير المهام الخاص بك.