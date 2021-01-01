تستعد شاومي لإطلاق هواتف Xiaomi 13 و13 Pro في الأسواق العالمية



Xiaomi 13 Xiaomi 13

رصد هاتفي Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro في قاعدة بيانات NBTC وBIS إستعداداً لإطلاق الهواتف للأسواق العالمية قريباً.



كشفت العملاق الصيني النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 13 للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر في السوق الصيني، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على خطط شاومي لإطلاق هذه الإصدارات للأسواق العالمية.



ولقد رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Xiaomi 13 Pro في منصة BIS في الهند، وأيضاً في NBTC في تايلند بنموذج رقم “2210132G”.

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بينما ظهر هاتف Xiaomi 13 في قاعدة بيانات NBTC بنموذج رقم 2211133G، حيث يؤكد حرف “G” على أن هذه النماذج مخصصة للأسواق العالمية.ومن المتوقع أن تأتي النماذج الخاصة بالأسواق العالمية من هاتفي Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro بنفس المواصفات المقدمة للسوق الصيني.يذكر أن شاومي قدمت هاتف Xiaomi 13 في السوق الصيني بشاشة OLED بحجم 6.36 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.كما تدعم العملاق الصيني الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل للتكبير البصري حتى مرتين.أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.ويتوافق هاتف Xiaomi 13 Pro مع الإصدار الرئيسي في الكثير من المواصفات، إلا أن إصدار Pro يضم شاشة بحجم 6.73 إنش ودقة عرض 1440 في 3200 بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4820 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.