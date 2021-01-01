يجمع تبويب واحد إعدادات فيسبوك وماسنجر وإنستغرام

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صورة الخبر: فيسبوك وماسنجر وإنستغرام
فيسبوك وماسنجر وإنستغرام

أصدرت شركة ميتا- بلاتوفرمز الأمريكية، تبويبًا جديدًا أطلقت عليه اسم "Accounts Center".

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها، أن التبويب الجديد يهدف إلى جمع إعدادات حسابات فيسبوك وماسنجر وإنستغرام الخاصة بالمستخدم في مكان واحد لتسهيل العثور عليها وإدارتها.

ولفتت إلى أنه يمكن الوصول لمركز الحسابات، من خلال الدخول على قائمة الإعدادات الخاصة بأي من المنصات الثلاث؛ حيث يتمكّن المستخدم في التحكم بالبيانات الشخصية وكلمات المرور والأمان، وتفضيلات الإعلانات.

المصدر: السلطة

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