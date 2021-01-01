تعرف على سعر جوال Oppo Find X3 Pro في الإمارات



Oppo Find X3 Pro Oppo Find X3 Pro

تقدم شركة اوبو الصينية مجموعة واسعة من الجوالات التي تناسب مختلف الاحتياجات، لكل واحد منها ميزاته الخاصة به، من ضمنها جوال Oppo Find X3 Pro بسعر 2,641 درهم في الإمارات لنسخة الـ 12 جيجابايت رام مع مساحة تخزين 256 جيجابايت روم.



يمزج جوال Oppo Find X3 Pro بين التصميم الأنيق الراقي و الاستثنائي ومواصفات الأجهزة المتطورة من الناحية التقنية، كما أن سعره مناسب جدا لما يقدمه، من أهم مميزاته أنه نحيف وخفيف الوزن مع بطارية عمرها طويل وشحن بقوة 65 وات تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار، وبوزن إجمالي 193 جم.



وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي جوال Oppo Find X3 Pro بشاشة LTPO AMOLED ومعدل تحديث 120 هرتز، قطرها 6.7 بوصة دقة، 1440x3216 بيكسل مع كثافة بيكسلات 525 بيكسل لكل بوصة وطبقة زجاج مقسى Corning Gorilla Glass 5 مع نظام أندرويد 11 يمكن ترقيته إلى 13 وواجهة مستخدم ColorOS 13

قد يعجبك أيضا...

يتم تشغيل جوال Oppo Find X3 Pro بشريحة من كوالكوم SM8350 Snapdragon 888 5G تكنولوجيا 5 نانومتر ثماني النواة تردد 2.84 وشريحة رسوميات جرافيك Adreno 660 يقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 أو 16 جيجابايت رام مع مساحة تخزين تتنوع إما 256 أو 512 جيجابايت روم، من نوع UFS 3.1.يحزم جوال اوبو بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة من ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بقوة شحن سلكي 65 وات ويصل من 0 إلى 40% خلال 10 دقائق، مع قدرة على الشحن اللاسلكي بقوة 30 وات ويصل من 0 إلى 100% خلال 80 دقيقة.سعر ومواصفات أوبو A78.. هاتف الشباب الجديد من Oppo متسيبش السعر ده من إيدك.. تحفة أوبو Reno7 Pro بخصم 4500 جنيهبالنسبة للكاميرات والتصوير، يأتي جوال Oppo Find X3 Pro مع إعداد كاميرات رباعية في اللوحة الخلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة القانية عدسة تيليفوتو بدقة 13 ميجابيكسل مع زووم 2x والثالثة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل والرابعة بدقة 3 ميجابيكسل أما الكاميرا الأمامية السيلفي فهي بدقة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وتدعم تصوير بانوراما.