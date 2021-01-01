زيادة جديده في العام الجديد على تويوتا كورولا 2023



تويوتا كورولا 2023 تويوتا كورولا 2023

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان تويوتا مصر عن تقديم زيادة ثانية خلال العام الجديد على أسعار موديل 2023 من سيارتها تويوتا كورولا، مع استمرار اختفاء فئات محددة من قائمة أسعار هذه السيارة، والتي تم نشرها بشكل رسمي كالتالي بعد زيادة 50 ألف جنيه على كل الفئات:



- فئة أولى Active ناقل يدوي بسعر 640 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).



- فئة ثانية Active ناقل أوتوماتيكي بسعر 675 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثالثة Active Plus (غير متاحة بالقائمة).- فئة رابعة Comfort بسعر 720 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).- فئة خامسة Comfort Plus (غير متاحة بالقائمة).- فئة سادسة سمارت بسعر 750 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).- فئة سابعة سمارت بفتحة سقف بسعر 770 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).- فئة ثامنة GR بسعر 800 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).- فئة تاسعة إليجانس بسعر 834 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).جدير بالذكر أن السيارة متاحة في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وتبلغ قوته 120 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات بالفئة الأولى من السيارة وأخر أوتوماتيكي من فئة CVT بالفئات الأعلى منها.