تكشف شيفرولية عن كورفيت إي-راي 2024 الهجينة



كورفيت إي-راي 2024 كورفيت إي-راي 2024

بشكل رسمي كشفت شيفرولية عن أحدث طرازتها لعام 2024 ,كورفيت إي-راي الهجينة ولأول مرة في تاريخ كورفيت تتوفر بمحرك هجين ونظام دفع رباعي



من ناحية الأداء حصلت كورفيت إي-راي الهجينة على محرك 8 سلندر سعة 6.2 ليتر ينتج قوة 505 حصان مع محرك كهربائي مرتبط بالمحور الامامي بقوة 160 حصان



إجمالي قوة الكورفيت الهجينة 665 حصان ,والانطلاقة من الصفر الى 100 كم\س خلال2.5 ثانية فقط مما يجعله رقم لا يستهان به في عالم السيارات الرياضية .

قد يعجبك أيضا...

تمكنك كورفيت إي-راي بالسير بالمحرك الكهربائي الى سرعة 72كم\س بدون تدخل محرك الوقودتم زيادة عرض الكورفيت إي-راي بفارق 9 سم مقارنة بالنسخة القياسية , وحصلت على تحديث بسيط في الواجهة الأمامية شملت خطوط أفقية على غطاء المحركوفتحات تهوية إضافية اسفل المصابيح الخلفية لتحسين نظام التبريد وزيادة الانسيابية الهوائية .تتوفر كورفيت إي-راي الهجبنة بنظام تعليق ماجنتيك رايد 4.0 وهذا نظام يتوفر بشكل قياسي على السيارة ,بالإضافة إلى مكابح كاربون سيراميك من بريمبو وخيار توفر جنوط مقاس 20 و21 إنش مع إطارات ميشلان بايلوت سبورت 4sوفرت شيفرولية لعملاء كورفيت إي-راي 14 خيار من الألوان ,بالإضافة إلى خطوط باللون الأزرق على غطاء المحرك مع مخارج عادم باللون الاسود الغامق , واربع خيارات من الجنوط المخصصة للكورفيت إي-راي الهجينةستتوفر كورفيت خلال صيف هذا العام 2023 , وتبدأ أسعار الكورفيت إي-راي من 104295 الف دولار أي مايعادل 392,149 ألف ريال سعوديوخيار السقف المشكوف يبدأ من 111295 أي ما يعادل 418,469 ألف ريال سعودي.