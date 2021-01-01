تكشف شيفرولية عن كورفيت إي-راي 2024 الهجينة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تكشف شيفرولية عن كورفيت إي-راي 2024 الهجينة

صورة الخبر: كورفيت إي-راي 2024
كورفيت إي-راي 2024

بشكل رسمي كشفت شيفرولية عن أحدث طرازتها لعام 2024 ,كورفيت إي-راي الهجينة ولأول مرة في تاريخ كورفيت تتوفر بمحرك هجين ونظام دفع رباعي

من ناحية الأداء حصلت كورفيت إي-راي الهجينة على محرك 8 سلندر سعة 6.2 ليتر ينتج قوة 505 حصان مع محرك كهربائي مرتبط بالمحور الامامي بقوة 160 حصان

إجمالي قوة الكورفيت الهجينة 665 حصان ,والانطلاقة من الصفر الى 100 كم\س خلال2.5 ثانية فقط مما يجعله رقم لا يستهان به في عالم السيارات الرياضية .

تمكنك كورفيت إي-راي بالسير بالمحرك الكهربائي الى سرعة 72كم\س بدون تدخل محرك الوقود

تم زيادة عرض الكورفيت إي-راي بفارق 9 سم مقارنة بالنسخة القياسية , وحصلت على تحديث بسيط في الواجهة الأمامية شملت خطوط أفقية على غطاء المحرك

وفتحات تهوية إضافية اسفل المصابيح الخلفية لتحسين نظام التبريد وزيادة الانسيابية الهوائية .

تتوفر كورفيت إي-راي الهجبنة بنظام تعليق ماجنتيك رايد 4.0 وهذا نظام يتوفر بشكل قياسي على السيارة ,بالإضافة إلى مكابح كاربون سيراميك من بريمبو وخيار توفر جنوط مقاس 20 و21 إنش مع إطارات ميشلان بايلوت سبورت 4s
وفرت شيفرولية لعملاء كورفيت إي-راي 14 خيار من الألوان ,بالإضافة إلى خطوط باللون الأزرق على غطاء المحرك مع مخارج عادم باللون الاسود الغامق , واربع خيارات من الجنوط المخصصة للكورفيت إي-راي الهجينة

ستتوفر كورفيت خلال صيف هذا العام 2023 , وتبدأ أسعار الكورفيت إي-راي من 104295 الف دولار أي مايعادل 392,149 ألف ريال سعودي

وخيار السقف المشكوف يبدأ من 111295 أي ما يعادل 418,469 ألف ريال سعودي.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تكشف شيفرولية عن كورفيت إي-راي 2024 الهجينة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25450

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager