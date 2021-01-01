ستدفع فورد أموالاً لحاجزي موديل برونكو مقابل إلغاء الحجز!



فورد فورد

تواجه صناعة السيارات العالمية العديد من الأزمات التي تسببت في توقف خطوط إنتاج العديد من السيارات وتأخر طلبات التسليم، والآن أعلنت فورد فورد عن تقديم عرض مالي غير تقليدي بقيمة 2.5 ألف دولار (9.3 آلاف ريال) لحاجزي برونكو موديل 2023 في أمريكا.



حيث أشار أحد التقارير الأمريكية أن فورد تقدم عرض لحاجزي برونكو موديل 2023، بإلغاء الحجز الحالي واستبداله بحجز على 7 طرازات أخرى من العلامة، ويأتي هذا القرار بسبب كثرة الحجوزات على فورد برونكو والأزمات التي تواجهها الشركة في إنتاج هذه الطرازات المطلوبة.



يمكن لحاجزي فورد برونكو موديل 2023 الحصول على سيارة جديدة أو شاحنة من بين العديد من الطرازات الأخرى وهي برونكو سبورت، F-150، ايدج، إسكيب، إكسبيديشن، إكسبلورر، و رينجر، باستثناء الطرازات المرغوبة مثل F-150 تريمور و رابتور.

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توفر الشركة العديد من الخيارات الأخرى من السيارات الموجودة لدى مخازن الوكلاء من موديلات 2022 و 2023، لتشمل المزيد من السيارات مثل فورد موستانج الرياضية، ولكن لا توفر الشركة خيار الحصول على موستانج Mach-E الكهربائية بالكامل.تقدم شركة فورد خيار إضافي للحصول على فورد برونكو موديل 2023 مع الاستغناء عن بعض المواصفات الخاصة والرفاهيات بالسيارة مع الحفاظ على نفس قيمة الخصم التي تبلغ 2.5 ألف دولار (9.3 آلاف ريال).تعد فورد برونكو واحدة من السيارات المرغوبة لدى عملاء فورد بالولايات المتحدة، ولكن لسوء الحظ تواجه السيارة العديد من الصعوبات بسبب مشكلات نقس سلاسل التوريد لقطع الغيار، حيث قد تصل فترة انتظار استلام السيارة إلى العديد من الشهور.