ستدفع فورد أموالاً لحاجزي موديل برونكو مقابل إلغاء الحجز!

تواجه صناعة السيارات العالمية العديد من الأزمات التي تسببت في توقف خطوط إنتاج العديد من السيارات وتأخر طلبات التسليم، والآن أعلنت فورد فورد عن تقديم عرض مالي غير تقليدي بقيمة 2.5 ألف دولار (9.3 آلاف ريال) لحاجزي برونكو موديل 2023 في أمريكا.
حيث أشار أحد التقارير الأمريكية أن فورد تقدم عرض لحاجزي برونكو موديل 2023، بإلغاء الحجز الحالي واستبداله بحجز على 7 طرازات أخرى من العلامة، ويأتي هذا القرار بسبب كثرة الحجوزات على فورد برونكو والأزمات التي تواجهها الشركة في إنتاج هذه الطرازات المطلوبة.
يمكن لحاجزي فورد برونكو موديل 2023 الحصول على سيارة جديدة أو شاحنة من بين العديد من الطرازات الأخرى وهي برونكو سبورت، F-150، ايدج، إسكيب، إكسبيديشن، إكسبلورر، و رينجر، باستثناء الطرازات المرغوبة مثل F-150 تريمور و رابتور.
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