تظهر جينيسيس GV80 كوبيه الجديدة للمرة الأولى بصور تجسسية

تستعد شركة جينيسيس لإطلاق GV80 كوبيه الجديدة كلياً، حيث ظهرت السيارة للمرة الأولى بمجموعة من الصور التجسسية من كوريا الجنوبية، والتي توفر لنا الانطباعات الأولية عن سيارة جينيسيس الجديدة قبل الكشف الرسمي عنها.
تظهر السيارة بالعديد من الأغطية التمويهية المكثفة للهيكل الخارجي حيث يصعب التعرف على تفاصيل تصميم جينيسيس GV80 كوبيه الجديد، ولكن نشاهد تصميم المصابيح الأمامية من خلال الشبكة المخصصة للإضاءة والتي تظهر المصابيح بتصميم متشابه مع GV80 التقليدية، لكن مع تصميم داخلي يتشابه مع G90 الجديدة.
سوف تقدم جينيسيس هذه النسخة لمنافسة السيارات الألمانية الفاخرة مثل بي ام دبليو X6 و مرسيدس بنز GLE كوبيه و بورش كايين كوبيه، حيث تشتهر العلامة الكورية بمنافستها للسيارات الفاخرة الألمانية لذلك سوف نشاهد نسخة جديدة من GV80 تتناسب مع المنافسين من السيارات الألمانية.
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