تظهر جينيسيس GV80 كوبيه الجديدة للمرة الأولى بصور تجسسية



جينيسيس GV80 جينيسيس GV80

تستعد شركة جينيسيس لإطلاق GV80 كوبيه الجديدة كلياً، حيث ظهرت السيارة للمرة الأولى بمجموعة من الصور التجسسية من كوريا الجنوبية، والتي توفر لنا الانطباعات الأولية عن سيارة جينيسيس الجديدة قبل الكشف الرسمي عنها.



تظهر السيارة بالعديد من الأغطية التمويهية المكثفة للهيكل الخارجي حيث يصعب التعرف على تفاصيل تصميم جينيسيس GV80 كوبيه الجديد، ولكن نشاهد تصميم المصابيح الأمامية من خلال الشبكة المخصصة للإضاءة والتي تظهر المصابيح بتصميم متشابه مع GV80 التقليدية، لكن مع تصميم داخلي يتشابه مع G90 الجديدة.



سوف تقدم جينيسيس هذه النسخة لمنافسة السيارات الألمانية الفاخرة مثل بي ام دبليو X6 و مرسيدس بنز GLE كوبيه و بورش كايين كوبيه، حيث تشتهر العلامة الكورية بمنافستها للسيارات الفاخرة الألمانية لذلك سوف نشاهد نسخة جديدة من GV80 تتناسب مع المنافسين من السيارات الألمانية.

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لا توجد الكثير من المعلومات بالوقت الحالي عن التحديثات الخاصة بهذه السيارة ومواصفاتها، ولكن تشير التوقعات أننا سوف نشاهد إطلاقها في نهاية عام 2023 بجانب نسخة فيس ليفت من GV80 على أن تتوافر بالأسواق العالمية في وقت لاحق من عام 2024.تقدم النسخة الأقوى من جينيسيس GV80 بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر تربو بقوة 380 حصان مع 530 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل الحركة إلى منظومة الدفع الكلي للعجلات، لتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 5.5 ثانية وصولاً لسرعة قصوى 240 كم/ ساعة.