سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء بالمصنعية السبت 21 يناير 2023

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 يناير 2023، انخفاضا سعريًا مؤقتًا، بالتزامن مع الصعود الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري بنحو 29.5395 جنيه للشراء، 29.8703 للبيع، بالإضافة لارتفاع الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه.
ويقدم «المصرى اليوم» أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر بمصر على مدار الشهر الجارى، حتى اليوم السبت 21- 1-2023.
سعر الذهب في مصر السبت 21-1-2023
أسعار الذهب في مصر، حتى وقت النشر، عيار 24 سجل 2028.5 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2000،بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.
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