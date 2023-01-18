سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء بالمصنعية السبت 21 يناير 2023

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء بالمصنعية السبت 21 يناير 2023

صورة الخبر: سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 يناير 2023، انخفاضا سعريًا مؤقتًا، بالتزامن مع الصعود الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري بنحو 29.5395 جنيه للشراء، 29.8703 للبيع، بالإضافة لارتفاع الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه.

ويقدم «المصرى اليوم» أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر بمصر على مدار الشهر الجارى، حتى اليوم السبت 21- 1-2023.

سعر الذهب في مصر السبت 21-1-2023
أسعار الذهب في مصر، حتى وقت النشر، عيار 24 سجل 2028.5 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2000،بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

الذهب عيار 21 في مصر سجل 1775 جنيها (شراء)، و1750 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18- 1521.5 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1500، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 9050 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 14400.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء بالمصنعية السبت 21 يناير 2023

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47859

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager