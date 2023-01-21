أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 21-1-2023 أمام الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

ترصد جريدة المال في التقرير المطول التالي، أسعار العملات اليوم السبت 21-1-2023 أمام الجنيه المصري، وذلك لـ 6 عملات هي «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وهي من بين عملات كثيرة تحظى باهتمام لمطالعة حركة تداولها في البنوك، والتقرير يرصد سعر هذه العملات في 4 بنوك تعمل في مصر، ووفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري قبل العطلة الأسبوعية.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 29.77 جنيه للشراء، 29.87 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.19 جنيه للشراء، 32.31 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.75 جنيه للشراء، 36.88 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 7.92 جنيه للشراء، 7.95 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.10 جنيه للشراء، 8.13 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 97.48 جنيه للشراء، 97.83 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 29.69 جنيه للشراء، 29.79 للبيع.بنك مصر: 29.69 جنيه للشراء، 29.79 للبيع، وفق أسعار العملات.المصرف المتحد: 29.79 جنيه للشراء، 29.89 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 29.80 جنيه للشراء، 29.90 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 32.01 جنيه للشراء، 32.28 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 32.13 جنيه للشراء، 32.40 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 32.01 جنيه للشراء، 32.28 للبيع.المصرف المتحد: 32.12 جنيه للشراء، 32.39 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 93.91 جنيه للشراء، 97.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك كريدي أجريكول مصر: 92.26 جنيه للشراء، 99.49 للبيع.المصرف المتحد: 90.27 جنيه للشراء، 97.91 للبيع.البنك الأهلي المصري: 93.94 جنيه للشراء، 97.59 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةبنك كريدي أجريكول مصر: 36.69 جنيه للشراء، 36.95 للبيع.المصرف المتحد: 36.68 جنيه للشراء، 36.91 للبيع.بنك مصر: 36.56 جنيه للشراء، 36.79 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 36.56 جنيه للشراء، 36.79 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةالمصرف المتحد: 7.68 جنيه للشراء، 7.97 للبيع.بنك مصر: 7.89 جنيه للشراء، 7.93 للبيع.البنك الأهلي المصري: 7.89 جنيه للشراء، 7.93 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك كريدي أجريكول مصر: 7.88 جنيه للشراء، 7.97 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.08 جنيه للشراء، 8.11 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 8.10 جنيه للشراء، 8.13 للبيع.بنك مصر: 8.08 جنيه للشراء، 8.11 للبيع، وفق أسعار العملات.المصرف المتحد: 7.94 جنيه للشراء، 8.13 للبيع.