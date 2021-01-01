أيهما أفضل خلع الضرس أم سحب العصب والفرق بين الإجرائين

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يحتار العديد من الناس عند اتخاذ القرار بالخضوع لعملية سحب عصب الضرس أو خلعه، وفي بعض الأحيان يكون الاختيار بدافع التخلص من ألم الضرس في أقرب وقت، أو لعدم الاستعداد لتحمل طول مدة وتكلفة علاج العصب مقارنة بالخلع، ولذلك سنناقش بعض المميزات والعيوب لكليهما حتى تستطيع الإجابة بنفسك على سؤال أيهما أفضل خلع الضرس أم سحب العصب.



أولًا.. ما هي فوائد حشو العصب؟

علاج العصب -على ضرورته- يُعد إجراءًا بسيطًا غير مؤلم لدرجة كبيرة وله العديد من الفوائد بما في ذلك:



تسكين الآلام وما يصاحبها من شعور بالانزعاج وعدم الراحة.

تجنب انتشار العدوى للأنسجة المحيطة وتكون الخراج أو تلف عظم الفك.

يعتبر حشو العصب أقل إيلامًا من خلع الضرس، كما أنه لن يترك فجوة بين أسنانك مثل الخلع.

الحفاظ على وظيفة المضغ.

سن تم ترميمه بشكل جيد صحيًا يمكن أن يدوم مدى الحياة.

عدم تأثر أو تغير الأسنان المجاورة.

الحفاظ على ابتسامتك الطبيعية.

يعتبر بديلُا أقل تكلفة مقارنة باستبدال الضرس المخلوع بالزراعة.

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ما هي أضرار سحب العصب؟لا يوجد أي إجراء طبي في طب الأسنان أو غيره خالي من المخاطر تمامًا، وبالمثل هناك بعض الأضرار المحتملة لسحب عصب السن مثل:إذا لم يتمكن طبيب الأسنان من إزالة العصب بالكامل من داخل السن المصابة، فقد تحتاج إلى إعادة علاج العصب وهذا أمر نادر.سحب عصب السن يجعله أضعف وأكثر عرضة للكسر، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة فعليًا من خلال وضع تاج عالي الجودة.لا يوجد ضمان مائة بالمائة على أن القناة العصبية ستكون خالية من البكتيريا تمامًا بعد العلاج.قد تحدث عدوى، ما قد يتطلب مضادات حيوية ومسكنات.قد يتطلب حشو العصب زيارات متعددة.قد يسبب عدم الراحة للفم ومفصل الفك، حيث ستبقى فمك مفتوحًا لمدة طويلة نسبيًا أثناء عملية حشو العصب.ألم في الضرس عند الضغط عليه بعد سحب العصبمن الشائع حدوث ألم في الضرس عند الضغط عليه بعد سحب العصب (مع العض) وسببه التهاب طفيف في أربطة السن المحيطة، خاصة لو كان الضرس ملتهبًا قبل العلاج، كما تؤثر الحركة الميكانيكية للآلات والمواد الكيميائية المستخدمة لتحضير وتنظيف القنوات العصبية داخل السن على الأربطة والأنسجة حوله مسببة ألمًا مؤقتًا عند الضغط يزول بعد فترة.يمكن التغلب على ذلك بمسكن للألم -يصف الطبيب عادةً نوع مسكن مناسب- بالإضافة إلى المضمضة بالماء المالح الدافئ. واطمئن، ففترة التعافي بعد علاج العصب قصيرة، ومن المفترض أن تعود إلى طبيعتك تمامًا بعد أيام قليلة.راجع طبيبك المختص لو استمر الألم لأكثر من 48 ساعةفي حالة وجود ألم في الضرس بعد حشو العصب مستمر حتى بعد المضاد الحيوي الموصوف من الطبيب فقد تحتاج لإعادة حشو العصب، لذلك ينبغي الرجوع لطبيبك في أقرب وقت لحل المشكلة.ألم في الضرس عند الضغط عليه بعد الحشو العاديمن الجدير بالذكر أن بعض حالات حشو الأسنان قد يتبعها ألم في الضرس عند الضغط عليه بعد الحشو، ويرجع ذلك إلى:قرب التسوس من العصب.ارتفاع الحشو عن الطبيعي.تهيج العصب نتيجة بعض المواد المستخدمة في حشو الأسنان.إصابة العصب ببكتيريا (غير مرئية للطبيب).هل هناك أضرار لحشو العصب للأطفال؟قد يلجأ الطبيب لسحب العصب للأطفال للحفاظ على سلامة الأسنان اللبنية حتى ظهور الأسنان الدائمة.فإلى جانب وظيفتها في المضغ والكلام، فالأسنان اللبنية تعمل على تأمين الحيز المطلوب في الفم لحين ظهور الأسنان الدائمة، وخلعها قبل الأوان قد يؤدي لاحقاً لازدحام الفك واضطراب مصفوفة الأسنان الدائمة، مما قد يتطلب تقويمًا واسعًا (ومكلفًا) للأسنان.وغالبًا ما يقلق الآباء من احتمالية وجود أضرار لحشو العصب للأطفال خاصة في المراحل العمرية المبكرة. لكن من المهم أن نفهم أن عملية سحب العصب لأسنان الطفل آمنة جدًا ولا خوف منها، كما أنها أبسط من حشو العصب للبالغين والذي يزيل نسيج العصب بالكامل، فحشو العصب للأطفال يشمل عادة إزالة نسيج العصب المصاب فقط والإبقاء على الجزء السليم المتبقي وتعقيمه؛ لذلك يكون الإجراء بشكل عام أسرع، أكثر أماناً، وأقل إزعاجاً للطفل.بعدها قد يقوم طبيب الأسنان بوضع تاج معدني بسيط لحماية السن الضعيفة واستعادة وظيفتها لحين موعد خلعها.أسعار حشو عصب الضرس للكبار والأطفال في مصرثانيًا.. ما هي فوائد خلع الضرس؟تكاد تنحصر فائدة خلع الضرس في التخلص الفوري من ألم الأسنان بجلسة واحدة.لكن هناك حالات طبية يجب فيها خلع الضرس لا محالة، ومن هذه الحالات:وجود ورم، تكيس، أو خراج مزمن حول الضرس أو تحته.تسوس أو تخلخل الضرس بدرجة شديدة لا يصلح معها الترميم.ازدحام الأسنان.كجزء من خطة علاج تقويم الأسنان.الضروس المدفونة.وجود عدوى عميقة تحت الضرس تصل للعظام.خطر انتشار العدوى في حالات مرضى السرطان أو متلقى العلاج الكيميائي – الإشعاعي، أو عمليات زراعة الأعضاء أو تناول أدوية مثبطة للمناعة، فقد تصبح الإصابة بعدوى في سن معين سببًا ضروريًا لخلعه تلافياً لانتشارها في باقي الجسم.اقرأ المزيد عن:خلع الضرس: كل ما تحتاج لمعرفته عن عملية الخلع ومضاعفاتهاأيهما أسهل خلع ضرس العقل العلوي أم السفليخلع ضرس العقل: متى يكون ضروريًا! اليك الاسباب والأعراضما هي أضرار خلع الضرس؟من المهم معرفة أنه مهما بلغ التقدم في وسائل تعويض الأسنان فلا شيء يماثل الضرس الطبيعي. ولذلك فأضرار خلع الضرس أكثر خطورة من أضرار سحب العصب المذكورة سابقًا (سواء تم الخَلع لدى الطبيب أو بالتسوس والسقوط نتيجة الإهمال)؛ ومن أضرار خلع الضرس:اختلال وظيفة المضغ.انحراف الأسنان المجاورة عن مكانها، مما يؤدي إلى عضة غير مضبوطة.حدوث تآكل في حجم وكتلة عظم الفك الذي كان يدعم السن مما سيؤدي لترهل الوجه وتغير شكله.تأثر الشكل الجمالي خاصة عند الابتسام.ما هي أضرار خلع الضرس الملتهب؟طبيًا من غير المفضل تمامًا خلع الضرس أو السن مع وجود التهاب به أو حوله لعدة أسباب:وجود الالتهاب يعني زيادة احتمالية النزيف بعد خلع الضرس نتيجة زيادة الإمداد الدموي كرد فعل مناعي ضد العدوى.عند التهاب الضرس تزداد حساسيته لأقل حركة أو مؤثر خارجي، مما يجعل عملية الخلع أكثر ألمًا عنها في الحالة الطبيعية.وجود الالتهاب قد يقلل أو يُبطل تأثير المخدر الموضعي الذي يقوم الطبيب بحقنه قبل الخلع.قد تتغير الخطة العلاجية من الخلع إلى علاج العصب أو غيره بعد شفاء الالتهاب.لهذه الأسباب يلجأ الطبيب لعلاج الالتهاب ووصف المضادات الحيوية لعدة أيام قبل اتخاذ القرار بخلع الضرس الملتهب.ما هي أضرار خلع الضرس وبه خراج؟مثله مثل الالتهاب، لا يُفضل خلع الضرس وبه خراج للأسباب السابق ذكرها.هل هناك أضرار لخلع الأسنان للتقويم؟عادة يتم خلع بعض الأضراس في حالات تقويم الأسنان كجزء من خطة علاجية كاملة، وغرضها إفساح مكان لإعادة اصطفاف وتحريك الأسنان للوضع الطبيعي وغلق الفراغات بين الأسنان، وبالتالي لا يوجد ضرر أو خوف من خلع الأسنان للتقويم.أسعار حشو العصبيتكلف سعر حشو العصب لدينا في كابيتال دينتال كلينك 2500 جنيه مصري (بدون الطربوش)؛ وتكلفة إعادة حشو العصب للمرة الثانية 3500 جنيه مصري، ويتم عمل حشو العصب في جلسة واحدة ما لم يكن هناك مانع طبي.لمعلومات أكثر عن: سعر خلع الضرس في مصر العادي والجراحي، الإجراءات والتكلفةفي النهاية وبرغم أن علاج العصب يستغرق وقتًا وتكلفة أكثر لدى الطبيب، بينما لا يحتاج خلع الضرس سوى بضع دقائق خلال زيارة واحدة، إلا أن الإجراء الأسرع لا يعني دائمًا أنه الأفضل.أضف إلى ذلك أن خلع الضرس سيحتاج لتعويضه في المستقبل طال الوقت أو قصُر إما بتركيبة أو حتى بزراعة ضرس بديل، وكلاهما إجراءات تكلف وقتًا ومالًا وعلاجًا إضافيًا أكثر من حشو العصب بكثير، كما يمكن أن تتأثر الأسنان المجاورة سلبًا خلال هذا الوقت.بينما على الجهة المقابلة فالعديد من الأسنان التي تخضع لعلاج العصب تظل صحية وقوية وتدوم مدى الحياة مع الاهتمام المناسب.