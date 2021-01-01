يخطط الاتحاد الدولي للاتصالات لوضع معايير تقنية دولية لـ«ميتافيرس»



ميتافيرس ميتافيرس

أنشأ الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) فريق خبراء متخصص للعمل نحو المعايير التقنية الدولية للميتافيرس.



ويقدم الفريق مكانًا للبدء في إرساء الأساس للمعايير التقنية التي يمكن أن تساعد في إنشاء نظام أساسي للتكنولوجيا ونظام الأعمال يشجع دخول السوق والابتكار وكفاءة التكلفة في قطاع يتوقعه بعض محللي الصناعة أن ينمو إلى ما يقرب من 800 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.



وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن: "يمكن أن تساعد تقنيات metaverse وطبقاتها في التنمية البشرية والتقدم. إن عمل مجموعة التركيز هذه بالاتحاد هو الخطوة الأولى في ضمان عمل هذه التقنيات بشكل جيد وأنها تعمل من أجل الكل. ينبغي تقاسم فوائد metaverse على نطاق واسع ومنصف، وينبغي فهم المخاطر ومعالجتها بشكل جيد".

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خارطة طريق التقييس Metaverseالاتحاد الدولي للاتصالات، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مفوضة من قبل الحكومات لتوسيع التوصيلية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي المستدام.تهدف مجموعة التركيز الخاصة بالاتحاد إلى وضع خارطة طريق لوضع المعايير التقنية لجعل الخدمات والتطبيقات metaverse قابلة للتشغيل البيني، وتمكين تجربة مستخدم عالية الجودة، وضمان الأمن، وحماية البيانات الشخصية.وقال سيزو أونوي، مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد: "يجب أن يقود تطوير المعايير كل شخص يعتمد على المعايير الناتجة". "ستدعم مجموعة التركيز هذه عملنا معًا لتصور حالات استخدام التكنولوجيا لـ metaverse، وتحديد المتطلبات الفنية المرتبطة بها، وتطوير المعايير التي تساعد على تلبية هذه المتطلبات على نطاق عالمي".وينفرد الاتحاد الدولي للاتصالات بعضوية عالمية من 193 دولة عضو وأكثر من 900 شركة عضو وجامعة ومنظمة دولية وإقليمية للعمل في قضايا مثل التقييس التقني.وتعمل مجموعات التركيز في الاتحاد المفتوحة لجميع الخبراء المهتمين، على تسريع عملية التوحيد القياسي من خلال قيادة الدراسات المكثفة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية سريعة التطور. وستكون مجموعة التركيز metaverse نشطة لمدة عام واحد وستجري أعمال "التوحيد المسبق" كأساس لتطوير معايير الاتحاد الجديدة.ولتحفيز تطوير معايير metaverse متماسكة، تهدف مجموعة التركيز إلى وضع مصطلحات وتعريفات مشتركة وتعزيز التعاون بين هيئات المعايير ذات الصلة. وسيقدم الفريق تقاريره إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالاتحاد.