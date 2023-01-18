الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 510.4 مليون دولار صادرات مصر لروسيا في أكتوبر 2022

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أكدت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي نشرها الموقع الرسمي للجهاز، أن حجم صادرات مصر لجمهورية روسيا بلغت 510مليون و483 الف دولار خلال شهر أكتوبر الماضي.



وقد تركزت الصادرات في الآتي:



1- فاكهة طازجة ومجمدة بـ228 مليون دولار.

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2- خضروات مجمدة وطازجة بـ170 مليون و800 ألف دولار.3- منتجات ألبان بخمسة ملايين و380 ألف دولار.4- أسماك وجمبري بمليون و483 ألف دولار.5- شيكولاتة وبسكويت بمليون و421 ألف دولار.6-بروبان مسال بمليون و930 ألف دولار.7-سكر بمليون دولار.وتعتبر التجارة الخارجية أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.