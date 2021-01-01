الارصاد الجوية السبت.. استمرار انخفاض درجات الحرارة و برودة شديدة ليلاً

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت ومن المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ويكون الطقس نهارًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى و شديد البرودة جنوبًا يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وعن درجات الحرارة وحالة الطقس في أغلب مناطق مصر:
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