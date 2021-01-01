الارصاد الجوية السبت.. استمرار انخفاض درجات الحرارة و برودة شديدة ليلاً

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كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت ومن المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ويكون الطقس نهارًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى و شديد البرودة جنوبًا يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



وعن درجات الحرارة وحالة الطقس في أغلب مناطق مصر:

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القاهرة الكبرى العظمى 21 والصغرى 10، وتكون سرعة الرياح 20 كم/ساعة.الوجه البحري ومدن القناة العظمى 21 والصغرى 10، وتكون سرعة الرياح 20كم/ساعةالسواحل الشمالية الغربية العظمى 20 والصغرى 11، وتكون سرعة الرياح 28 كم/ساعةالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 21 والصغرى 11، وتكون سرعة الرياح 24 كم/ساعةجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 24 والصغرى 13، وتكون سرعة الرياح 20 كم/ساعةشمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 7، وتكون سرعة الرياح 28 كم/ساعةجنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 10، وتكون سرعة الرياح 26 كم/ساعة