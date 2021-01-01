وزارة الداخلية : هذا حقيقة الهجوم على كمين بمحافظة الإسكندرية

كشف مصدر أمنى حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود هجوم على أحد الأكمنة بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا إن الحادثة جملة وتفصيلا.
مصدر أمني يكشف حقيقة الهجوم على أحد الأكمنة بمحافظة الإسكندرية
وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وسابقة نشر حقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتي تمثلت في رصد الأجهزة الأمنية نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة، وحال استهدافهم أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط اثنين من المتهمين وهروب الثالث.. وفى وقت لاحق أمكن تحديد مكان اختبائه وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه.
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