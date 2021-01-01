عسكري أمريكي : هذا توقعي لنهاية الحرب الروسية الأوكرانيا

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إن الحرب في أوكرانيا من المحتمل أن تنتهي بمفاوضات وليس في ساحة المعركة.







وأضاف ميلي في تصريحات، بعد اجتماع لقوات الدفاع الأوكرانية، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكي أنه "سيكون من الصعب إخراج القوات الروسية من أوكرانيا خلال العام الجاري 2023".

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وتابع: من وجهة نظر عسكرية، ما زلت أصرُّ على أنه سيكون من الصعب جدا خلال هذا العام إخراج القوات الروسية عسكريا من كل شبر من أوكرانيا.وأوضح رئيس الأركان المشتركة الأمريكية، قائلا: ما يمكن أن يحدث هو استمرار الدفاع وتحقيق الاستقرار للجبهة، واعتقد أنه من الممكن القيام بذلك، ويتوقف هذا على تسليم وتدريب كل هذه المعدات.وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، أنه يرى أن هناك فرصة ضئيلة لأن تحقق أوكرانيا انتصارا عسكريا مبكرا في الحرب التي بدأتها روسيا.يصعب جدا إخراج روسيا من أوكرانيا عسكرياوأوضح ميلي ردا على أسئلة بعد مؤتمر بشأن أوكرانيا في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين، بغربى ألمانيا، أنه من منظور عسكري، سيكون "من الصعب جدا جدا" بالنسبة لـ كييف إخراج القوات الروسية من كل شبر من أوكرانيا والأراضي التي تحتلها روسيا هذا العام".وتابع: هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث، لا يعني أنه لن يحدث، لكنه سيكون صعبا جدا جدا.ويعتقد ميلي أن الحرب الروسية في أوكرانيا، مثل كثير من الحروب قبلها، يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات.