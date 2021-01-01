الأرصاد الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة خلال فترات النهار



ارتفاع بدرجات الحرارة ارتفاع بدرجات الحرارة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية نتيجة مرتفع جوي.



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه مع غياب أشعة الشمس نشهد انخفاض بدرجات الحرارة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.



الأجواء باردة

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحراة الصغرى على القاهرة تسجل 11 درجة مئوية، وتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال فترات الليل.