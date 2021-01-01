موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة



ليفربول وتشيلسي ليفربول وتشيلسي

يلتقى غدا السبت فريق ليفربول مع نظيره فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مباريات الدوري الإنجليزي على ملعب استاد أنفيلد معقل الريدز.



وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة عبر شاشة قناة بي ان سبورت ماكس بتعليق صوتي لـ الجزائري حفيظ دراجي.



ووفقا لتقارير إعلامية فإن مباراة تشيلسي ستحمل رقم 1000 في مسيرة الألماني يورجن كلوب فريق ليفربول الإنجليزي التدريبية التي امتدت على مدار 23 موسمًا مع ثلاثة أندية في بلدين وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

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