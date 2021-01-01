اصدار خاص بالأسواق العالمية من OnePlus 11 يدعم الشحن بسرعة 80W



OnePlus 11 OnePlus 11

تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus 11 للأسواق العالمية في 7 من شهر فبراير المقبل، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط الشركة لدعم هذا النموذج بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.



قدمت وان بلس هاتف OnePlus 11 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، والآن تستعد العملاق الصيني للإنطلاق بهذا الإصدار في عدد من الأسواق قريباً.



ولقد انطلق الإصدار الخاص بالسوق الصيني بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، بينما أكدت أحدث التفاصيل على أن الهاتف يقدم في الأسواق العالمية بمواصفات أقل في تقنية الشحن، حيث يدعم الشحن السريع بقدرة 80W.

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يذكر أن هاتف OnePlus 11 جاء للسوق الصيني بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وبدقة عرض 1440في 3216 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.كما انطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.أيضاً يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكامير الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 48 ميجا بيكسل.ويضم OnePlus 11 كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، لذا نترقب الإعلان عن الهاتف للأسواق العالمية لمزيد من التفاصيل.