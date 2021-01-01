اصدار خاص بالأسواق العالمية من OnePlus 11 يدعم الشحن بسرعة 80W

تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus 11 للأسواق العالمية في 7 من شهر فبراير المقبل، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط الشركة لدعم هذا النموذج بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.
قدمت وان بلس هاتف OnePlus 11 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، والآن تستعد العملاق الصيني للإنطلاق بهذا الإصدار في عدد من الأسواق قريباً.
ولقد انطلق الإصدار الخاص بالسوق الصيني بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، بينما أكدت أحدث التفاصيل على أن الهاتف يقدم في الأسواق العالمية بمواصفات أقل في تقنية الشحن، حيث يدعم الشحن السريع بقدرة 80W.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!