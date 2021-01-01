تجمع ميتا إعدادات فيسبوك وإنستاجرام ومسنجر في مكان واحد



ميتا ميتا

أعلنت شركة ميتا يوم الخميس عن جمع إعدادات الحسابات الخاصة بفيسبوك وإنستاجرام ومسنجر في مكان واحد، وذلك بهدف تسهيل العثور عليها وإدارتها.



وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إنه يمكن العثور على إعدادات الحسابات المُجمَّعة في مركز الحسابات (Account Centre) الموجود في قوائم الإعدادات الخاصة بمنتجاتها.



ولأن التفاصيل الشخصية، وكلمات المرور والأمان، وتفضيلات الإعلانات أصبحت في مكان مركزي، سيكون من الأسهل، وفقًا لميتا، على من يستخدم تطبيقات متعددة إدارة إعداداتهم. فعلى سبيل المثال، أصبح من السهل الآن جعل التفضيلات الإعلانية متسقة بين فيسبوك وإنستاجرام عن طريق إضافة حسابات الخدمتين إلى مركز الحسابات نفسه.

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وبالإضافة إلى إتاحة التفضيلات الإعلانية في مركز الحسابات، قالت ميتا إنها تُجري أيضًا تحسينات على بعض عناصر التحكم في إعدادات الإعلانات التي يمكن أن تساعد المستخدمين على فهم تجربتهم الإعلانية وإدارتها.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:وفي هذا الإطار، قالت الشركة إنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام أنشطتهم الرقمية المُرسلة من مواقع الويب والتطبيقات الأخرى لتشغيل الإعلانات التي يرونها على فيسبوك وإنستاجرام، والأمر ينطبق على الإعلانات التي تعرضها ميتا على تطبيقات ومواقع الويب الأخرى.وإدراكًا من ميتا برغبة المستخدمين بالحصول على مزيد من التحكم في الإعلانات التي يرونها، قالت إنها تستكشف طرقًا جديدةً لتمكينهم من رؤية إعلانات عن الأشياء التي تعنيهم، بالإضافة إلى الخيار الحالي المتمثل في رؤية عدد أقل من الإعلانات عن الأشياء التي لا تعنيهم.ونبهت الشركة إلى أن إضافة أكثر من حساب واحد إلى مركز الحسابات نفسه أمر اختياري، إذ لا يزال بإمكان المستخدمين الاحتفاظ بحساباتهم في مراكز حسابات منفصلة. ولمن يختار ذلك، فسيظل بإمكانهم الوصول إلى الإعدادات نفسها، ويمكنهم أيضًا تطبيقها على حسابات فردية.وقالت ميتا عن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ اليوم، وستُطرح تدريجيًا لمستخدمي فيسبوك وإنستاجرام ومسنجر جميعهم خلال الأشهر المقبلة. وأضافت أنها تواصل البحث عن فرص لجمع الإعدادات الإضافية في مركز الحسابات، وذلك بهدف تمكين المستخدمين من إدارة تفضيلاتهم بسهولة عبر منتجاتها.