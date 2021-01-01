مواصفات هاتفي سامسونج Galaxy S23 و S23+ بالكامل قبل الإعلان الرسمي



Galaxy S23 Galaxy S23

خلال الأيام القليلة الماضية تسربت بعض الصور لسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S23 واليوم تم تسريب مواصفات الهواتف بالكامل وذلك قبل أسبوعين تقريباً من الإعلان الرسمي عنهم.







هاتف Galaxy S23 سيأتي بشاشة بقياس 6.11 بوصة بدقة 2340x1080 ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنية HDR10+ وعليها طبقة حماية Gorilla Glass Victus 2.

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سيأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ورامات بحجم 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وسيدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال بحجم نانو بجانب دعم شريحة eSIM.الهاتف سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8 والثانية واسعة الزاوية 120 درجة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 والثالثة للتقريب البصري بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثلاث كاميرات يأتوا بتقنية OIS وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 ودعم تقنية HDR10+ وزاوية 80 درجة.سيدعم الهاتف دعم تصوير فيديوهات بدقة 8K بسرعة 30 إطار في الثانية وتصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية سواء من الكاميرا الخلفية أو الأمامية وقامت سامسونج بعمل تحسين في معالجة الصور لإلتقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة.سيأتي هاتف Galaxy S23 ببطارية بقوة 3900 ميلي أمبير ويدعم الشحن بقوة 25 وات والشحن اللاسلكي بقوة 10 وات بجانب دعم الشحن العكسي ويأتي بسماعات ستريو مع تقنية Dolby Atmos وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسيعمل الهاتف بنظام Android 13.أما هاتف Galaxy S23+ سيأتي بنفس مواصفات هاتف S23 ولكن مع شاشة أكبر بقياس 6.6 بوصة وبطارية أكبر بقوة 4700 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 45 وات ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت.