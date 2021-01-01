تكشف ابل عن الجيل الثاني من HomePod



HomePod HomePod

كشفت شركة آبل APPLE، عن منتج جديد يهدف إلى جعل منزلك مكانًا أكثر أمانًا.



ووفق موقع ذا صن، HomePod (الجيل الثاني) هو مكبر صوت ذكي يُقال إنه يأتي مع "صوت وذكاء لا مثيل لهما".



وصفت شركة آبل الجيل الثاني من HomePod بأنه مكبر صوت ذكي قوي يوفر صوتيات من المستوى التالي في تصميم رائع ومبدع.

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وقالت: HomePod مليئة بابتكارات وذكاء Siri، تقدم HomePod صوتًا حسابيًا متقدمًا لتجربة استماع رائدة، بما في ذلك دعم مسارات الصوت الغامرة، يلعب دور في الحفاظ على أمان المستخدمين في منازلهم.وأضافت "HomePod لها دور في الحفاظ على أمان المستخدمين في منازلهم على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الحصول على إشعار عند اكتشاف دخان أو إنذار أول أكسيد الكربون في منازلهم، والتحقق من درجة الحرارة والرطوبة في الغرفة.وتابعت الشركة أنه يمكنه إرسال إشعارات إلى جهاز iPhone الخاص بك عندما يستشعر مشاكل في المنزل ويمكنه الاتصال بالأجهزة الذكية الأخرى في منزلك.يعد HomePod 2 منافسًا لمكبرات الصوت الذكية Alexa وقدراته الخاصة في التقييم المنزلي، وغالبًا ما تعاني مكبرات الصوت الذكية من مخاوف أمنية، لكن شركة Apple شددت على جوانب خصوصية البيانات في HomePod.وقالت إن جميع الاتصالات مع الجهاز ستكون دائمًا مشفرة من طرف إلى طرف، هذا يعني أن Apple لا يمكنها قراءتها ولا تخزن أي طلبات Siri.