أفضل موبايلات من Honor تقدر تشتريها في 2023



Honor Honor

استطاعت شركة هونر Honor أن تصنع لنفسها اسمًا باعتبارها القسم الأرخص والموجه نحو الشباب من شركة "هواوي" Huawei ، ولكن الآن بعد أن تم بيعها تمكنت Honor أن تثبت نفسها كشركة وعلامة تجارية مستقلة قادرة على تقديم هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية تنافس في الأسواق المختلفة بقوة.



في السطور التالية ترصد "موقع السلطة"، أهم وأبرز الهواتف التي تقدمها "هونر" و الجديرة بالاقتناء في 2023 وفقا لتصنيف موقع techadvisor



Honor Magic 4 Pro

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أفضل هاتف تقدمه الشركة على الإطلاق، يعد Magic 4 Pro من هواتف الفلاج شيب الرائدة والذي يأتي بمواصفات كاملة تقريبا من جميع النواحي.يتم تشغيل الهاتف من خلال شرائح كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 ، وشاشة LTPO OLED بمعدل تحديث 120 هرتز ، وشحن سريع بشكل لا يصدق، بقوة 100 وات سلكي و لاسلكي أيضا، مع إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية، تشمل عدسة "بيريسكوب" زووم منظار بدقة 64 ميجا بكسل.رغم كل مواصفاته الرائعة والمثالية غلا أنه بلا تصنيف IP ، على عكس بعض المنافسين من نفس الفئة السعرية،كما أن هونر التزام بسنتين فقط من تحديثات البرامج وهي فترة غير طويلة، ولكن الجانب المضيء أنه يقدم أداء رائعا مع تصميم راقي.Honor Magic 4 ProHonor 70من أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة وهو من أفضل الهواتف التي أنتجتها الشركة بعد انفصالها عن الشركة الأم "هواوي" مع تقديم كافة خدمات وتطبيقات جوجل ، والتصميم الجذاب والأنيق ، والأداء القوي ، وعمر البطارية الجيد ، يعد هذا أحد أفضل الهواتف في هذا النطاق السعري، من ممزياته أنه يأتي مع شاشة OLED منحنية الحواف بمعدل تحديث 120 هرتز وكاميرا رئيسية جيدة جدًا ، لا يزال Honor 70 خيارًا قويًا.Honor 70Honor 50كان الهاتف الذكي Honor 50 أول جهاز من العلامة التجارية يحصل على إصدار عالمي منذ أن أصبحت شركة مستقلة عن هواوي ، وأيضًا أول هاتف يدعم تقديم خدمات وتطبيقات جوجل، وهو مناسب جدا للشراء إذا كنت تبحث عن هاتف في الفئة المتوسطة.يُعد التصميم الذي يتسم بالأناقة مع النحافة الفائقة والشاشة أكبر نقاط البيع هنا - يبدو هاتف Honor 50 رائعًا مع سمك 7.8 ملم، كما أنه خفيف الوزن (175 جم). تعد شاشة OLED المنحنية بمعدل تحديث 120 هرتز أيضًا واحدة من أفضل ما ستجده في الهواتف بنفس الفئة السعرية.تتميز الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل أي أنها تقدم أداء رائعا وقويا للغاية، على الرغم من أن العدسات الخلفية الأخرى مخيبة للآمال بعض الشيء، مع كاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل.Honor 50Honor Magic 4 Lite 5Gأفضل هاتف تشتريه إذا كنت تبحث عن جهاز رخيص الثمن نسبيا ، إن موبايل Honor Magic 4 Lite 5G - المعروف أيضًا باسم X9 5G في بعض الأسواق يقدم قدرة اتصال الجيل الخامس 5G مثيرة للإعجاب عندما يتعلق الأمر بالأداء العملي.من ضمن نقاط البيع القوية في الجهاز عمر البطارية الطويل، والشاشة الضخمة ، والأداء القوي والسلسل إلى جانب اتصال 5G، الشاشة نوعها LCD بدلاً من OLED ، ولكن هذه التنازلات من قبل الشركة بسبب فئته السعرية، وهذه هي المقايضة التي تم إجراؤها لمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما أنه يأتي بنظام أندرويد 11 فقط.Honor Magic 4 Lite 5GHonor 50 Liteالهاتف الأفضل في اتصال الجيل الرابع 4G من هونر، كما أن هاتف Honor 50 Lite أرخص بكثير من Honor 50 النسخة القياسية، إذا كنت تستطيع تحمل فرق التكلفة فهذا أمر جيد، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن 50 Lite خيارا جيدا إلى حد بعيد.من الفئة المتوسطة.. هونر تستعد لإطلاق هاتف جديد بكاميرا 100 ميجابيكسل بتصميم أنيق ومواصفات جبارة.. هونر تكشف عن هاتف جديد للفئة المتوسطةالشاشة الكبيرة مقاس 6.67 بوصة مع معدل التحديث 60 هرتز فقط، وستحصل أيضًا على كاميرا خلفية رئيسية جيدة بدقة 64 ميجا بكسل وشحن سريع بقوة 66 واط وهو أمر مثير للإعجاب بالنسبة لفئته السعرية، لا يوجد دعم لشبكات الجيل الخامس.