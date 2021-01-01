تخضع مركبة "سويوز" لاختبارات جديدة قبل إطلاقها نحو المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة "سويوز إم إس-23" تخضع حاليا لاختبارات إضافية، تحضيرا لإطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة يوم الخميس 19 يناير الجاري "بدأت في قاعدة بايكونور الفضائية عمليات اختبار قدرات العزل في أقسام مركبة سويوز إم إس-23 الفضائية الروسية، والمركبة إياها كانت قد خضعت أيضا لاختبارات للتحقق من عمل كامل منظوماتها الإلكترونية والكهربائية".
وأضاف البيان: "مركبة سويوز إم إس-23 من المفتر ض أن تطلق في رحلة غير مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية في 20 فبراير القادم، لتعود من المحطة وعلى متنها بعض رواد الفضاء، وفي 9 فبراير أيضا نخطط لإطلاق مركبة الشحن بروغريس إم إس-22 نحو المحطة".
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