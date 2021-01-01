تمنح سامسونغ كاميرات الهواتف إمكانيات غير مسبوقة!

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تمنح سامسونغ كاميرات الهواتف إمكانيات غير مسبوقة!

صورة الخبر: سامسونغ
سامسونغ

كشفت سامسونغ عن مستشعر بصري جديد سيحدث فرقا في عالم كاميرات الهواتف الذكية.

وأشارت سامسونغ في منشورات لها عبر الإنترنت إلى أن "مستشعر ISOCELL HP2 يأتي بدقة 200 ميغابيكسل، ويمتلك تقنيات "تحسين البيكسلات" الأمر الذي سيمنح كاميرات الهواتف قدرات مذهلة في مجال التقاط صور وفيديوهات عالية الدقة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن المستشعر البصري الجديد يضم 200 مليون بيكسل، مقاس كل منها 0.6 ميكورن، مجموعة في مستطيل صغير أبعاده 1/1.3 بوصة، أي نفس أبعاد مستشعرات التصوير الحديثة بدقة 108 ميغابيكسل الموجودة في الهواتف الرائدة حاليا، كما أن تقنية (Tetra2pixel) التي منحته إياها سامسونغ ستجعل كاميرات الهواتف تلتقط صورا ممتازة في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويوفر ISOCELL HP2 الجديد لكاميرات الهواتف إمكانية توثيق فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية، كما جهّز بتقنيات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الهواتف على معالجة الصور بسرعة كبيرة.

وأشارت سامسونغ إلى أن الإنتاج المتسلسل لهذا المستشعر قد بدأ، أي أنه قد يظهر في كاميرات هواتف "S-23" المنتظرة.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تمنح سامسونغ كاميرات الهواتف إمكانيات غير مسبوقة!

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35017

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager