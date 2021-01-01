مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra قبل الإعلان الرسمي



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

بعد أن تسربت مواصفات هاتفي سامسونج Galaxy S23 و S23+ والتي يُمكنك التعرف عليها من هنا تسربت كذلك مواصفات الإصدار الأقوى في سلسلة S23 وهو إصدار Ultra.







هاتف Galaxy S23 Ultra سيأتي بشاشة بقياس 6.8 بوصة بدقة 3088x1440 ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنية HDR10+ وعليها طبقة حماية Gorilla Glass Victus 2 وتدعم العمل مع قلم S Pen.

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سيأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ورامات بحجم 8 أو 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت وسيدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال بحجم نانو بجانب دعم شريحة eSIM.الهاتف سيأتي بأربع كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.7 والثانية واسعة الزاوية 120 درجة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 والثالثة للتقريب البصري بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والرابعة أيضاً للتقريب وبدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/4.9 والأربع كاميرات يأتوا بتقنية OIS وبفضل الكاميرا الثالثة والرابعة يستطيع الهاتف تقديم تقريب بصري 10x وتقريب هجين 100x بفضل تقنية Space Zoom.سيأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 ودعم تقنية HDR10+ وزاوية 80 درجة.يدعم الهاتف دعم تصوير فيديوهات بدقة 8K بسرعة 30 إطار في الثانية وتصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية سواء من الكاميرا الخلفية أو الأمامية وقامت سامسونج بعمل تحسين في معالجة الصور لإلتقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة.سيأتي هاتف Galaxy S23 Ultra ببطارية بقوة 5000 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 45 وات والشحن اللاسلكي بقوة 10 وات بجانب دعم الشحن العكسي ويأتي بسماعات ستريو مع تقنية Dolby Atmos وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسيعمل الهاتف بنظام Android 13.